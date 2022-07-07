فِيْ “مقبرة الدبابات”.. مشروع مصري ضخم يطل على قناة السويس

الحكومة المصرية تسابق الزمن لتنفِيْذ العديد من المشروعات القومية التي تساهم بشكل كبير فِيْ تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد.

تقود مصر خطة إصلاح اقتصادي منذ 2016، وتمكنت القاهرة من تجاوز تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب فِيْ أوكرانيا بأقل الخسائر.

تركز الحكومة المصرية على إنشاء مناطق صناعية واستغلال المناطق الحيوية المحيطة بشريان التجارة العالمي المتمثل فِيْ قناة السويس.

تشهد المنطقة التي كانت تُعرف سابقًا باسم “مقبرة الخزانات” شرق قناة السويس تطويرًا واسعًا كجزء من مشروع يأمل أنصاره فِيْ التحول إلَّى منطقة صناعية لإنتاج السلع للتصدير والسوق المحلي.

تقع المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط ​​على بعد 7 كيلومترات من مدينة بورسعيد. إنها واحدة من 4 مناطق قيد التطوير على طول القناة، والتي يمر من خلالها حوالي 15٪ من حركة الشحن العالمية.

يأمل مطورو المنطقة الصناعية الجديدة وهم شركات مصرية خاصة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة أن يساعد موقعها بالقرب من بورسعيد ومدينة جديدة يجري بناؤها فِيْ الشرق على تحقيق النتيجة المرجوة.

وقال سامح جبرا المدير التنفِيْذي للمنطقة الصناعية “المنطقة فِيْ مكان عبقري”.

وأضاف جبرا أن المنطقة كانت حتى وقت قريب أرضًا تشتهر بتدمير الآليات العسكرية أثناء الحروب بين مصر وإسرائيل.

وأشار جبرا إلَّى أنه خلال السنوات الأربع الماضية، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتصريف التربة وإزالة المياه الجوفِيْة من مساحة تبلغ 8 ملايين متر مربع، مما أدى إلَّى تهِيْئة الأرض بشكل كاف للتعامل مع الصناعات الخفِيْفة والمتوسطة.

وأضاف “سيتم تنفِيْذ المشروع على 4 مراحل، على مساحة إجمالية تبلغ 16 مليون متر مربع، ومن المقرر الانتهاء من هذه المراحل خلال 15 عامًا”.

وبحسب رويترز، يهدف المشروع فِيْ مرحلته الأولى إلَّى جذب شركات السيارات فِيْ مصر من خلال إنشاء خطوط لطلاء وطباعة وإنتاج لوحات السيارات.

من المقرر الانتهاء من أول مصنع فِيْ المنطقة الصناعية، وهُو مصنع للشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (NERC)، لإنتاج عربات القطارات والمترو، بحلول يونيو 2023.

وقال جبرا إنه من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء للمصانع الأخرى بحلول أواخر عام 2022.

الأعداد الاقتصادية

سجلت معدلات النمو الاقتصادي فِيْ مصر 7.8٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، ونتيجة لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، خفضت الحكومة المصرية توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي من 6.4٪ إلَّى 5.5٪ خلال العام المالي 2022/2023. عام، وفقًا لمجلة فوربس.

تأتي خطة جديدة لتمويل الموازنة العامة فِيْ أعقاب الاضطرابات العالمية المتزايدة، وخلال مؤتمر صحفِيْ فِيْ وقت سابق يقدر تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري بنحو 130 مليار جنيه سنويًا (7.10 مليار دولار).

خطة التمويل

وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، الأسبوع الماضي، أن الحكومة المصرية لم يعد بإمكانها الاعتماد على مشتريات الأجانب من أذون وسندات الخزانة لتمويل الميزانية، بل عليها العمل على بدائل لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف معيط “الدرس الذي تعلمناه هُو أنه لا يمكنك الاعتماد على هذا النوع من الاستثمار، فهُو يأتي فقط للحصول على عوائد عالية، وبمجرد حدوث صدمة فإنه يغادر البلاد”.

وأوضح معيط أنه على مدار 4 سنوات واجهت البلاد ثلاث صدمات بمثل هذه الاستثمارات التي وصفها بـ “الأموال الساخنة”، حيث غادر مصر 15 مليار دولار خلال أزمة الأسواق الناشئة عام 2022، وكانت الصدمة الثانية مع تفشي فِيْروس كوفِيْد. -19. فِيْ عام 2022، غادر البلاد حوالي 20 مليار دولار.

واجهت مصر أزمة مماثلة هذا العام عَنّْدما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وبدأت الولايات المتحدة فِيْ زيادة أسعار الفائدة، مما أدى إلَّى نزوح ما يقدر بنحو 20 مليار دولار من المحافظ الاستثمارية.

على الرغم من أن تراجع أعداد السياح الأوكرانيين والروس وجه ضربة للسياحة فِيْ مصر، إلا أن القطاع يتعافى وتتزايد أرباح صادرات الغاز، بحسب الوزير المصري.

استثمار مباشر

وشدد معيط “علينا الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر … علينا الاعتماد على تحسين بيئتنا الاستثمارية مثلما يتعين علينا الاعتماد على زيادة مشاركة القطاع الخاص”.

وأضاف “لدينا خطة .. البند الأول أننا نجري محادثات مع العديد من المستثمرين فِيْ الخليج وغيرها، والبند الثاني سهُولة الاقتراض، ربما من بنوك دولية أو أوروبية أو البنك الدولي أو التنمية الإفريقية. بنك.”

تبحث مصر أيضًا فِيْ تمويل غير تقليدي مثل نسخ سندات الساموراي التي باعتها فِيْ اليابان فِيْ مارس، وربما الاتفاق مع الصينيين على إصدار سندات الباندا.