فِيْ 159 جلسة.. 15.5 مليار درهم صافِيْ استثمارات الأجانب غير العرب بالأسْهُمْ الإماراتية

ارتفع صافِيْ استثمارات الأجانب غير العرب فِيْ الأسْهُمْ المحلية فِيْ الإمارات إلَّى أكثر من 15.54 مليار درهم منذ بداية العام 2022.

يأتي ذلك فِيْ ظل جاذبيتها الاستثمارية والأداء القوي للشركات المدرجة، مع دعم رئيسي لقوة ومتانة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستناداً إلَّى بيانات سوقي أبو ظبي ودبي الماليين، أجرى مستثمرون أجانب غير عرب مشتريات فِيْ أسواق الأسْهُمْ الإماراتية بقيمة 70 ملياراً و 276 مليون درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي “حوالي 159 جلسة. مقابل مبيعات بلغت نحو 54 مليارا و 733 مليون درهم فِيْ نفس الفترة، صافِيْ استثمار 15.54 مليار درهم حصيلة شراء.

سوق أبو ظبي

وبحسب البيانات، بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب فِيْ بورصة أبوظبي نحو 51 مليارا و 517 مليون درهم منذ بداية العام الجاري، مقابل مبيعات بلغت نحو 37 مليارا و 843 مليون درهم، بصافِيْ استثمار. 13.673 مليار درهم نتيجة الشراء.

سوق دبي

بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب فِيْ سوق دبي المالي نحو 18 مليارا و 758 مليون درهم منذ بداية العام الحالي، مقابل مبيعات بلغت نحو 16 مليارا و 889 مليون درهم، بصافِيْ استثمار تجاوز 1.86 مليار. الدراهم كنتيجة شراء.

ستستمر أسواق الأسْهُمْ الإماراتية فِيْ جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الثاني من عام 2022، فِيْ ظل الأداء المالي القوي للشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام الجاري.

هذا بالإضافة إلَّى سلسلة من العروض العامة الأولية والقوائم الرئيسية، بما فِيْ ذلك بروج وهِيْئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، تيكوم، موانئ أبوظبي، فِيْرتجلوب، أدنوك للحفر، ألفا أبوظبي، ومجموعة مالتيبلاي. .