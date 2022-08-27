فِيْ 8 دقائق.. كَيْفَ تبخرت 78 مليار دولار من ثروات مليارديرات أمريكا

تسبب المليارديرات الأمريكيون فِيْ صدع كبير نجم عَنّْ خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي “جيروم باول” فِيْ دوائر عالم المال والأعمال، وأكثرهم تضررًا منه.

فِيْ غضون 8 دقائق فقط، اندلعت شرارة الخسائر الهائلة والباهظة مع تأكيد باول أن “الفِيْدرالي” يمضي فِيْ سياسته النقدية الأكثر تشددًا من خلال رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، ومحو 78 مليار دولار من ثروة أكبر ثراء فِيْ أمريكا.

المصلحة العليا … وانهِيْار أثرياء أمريكا

أدت الانخفاضات التي شهدتها الأسواق يوم الجمعة 26 أغسطس بعد خطاب باول فِيْ المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأمريكي إلَّى إغراق ثروات الأثرياء فِيْ الولايات المتحدة. بينما أدت الانخفاضات إلَّى محو 5.5 مليار دولار من ثروة أغنى ملياردير أمريكي فِيْ العالم، فقد إيلون ماسك وجيف بيزوس 6.8 مليار دولار، مسجلين أكبر خسارة فِيْ مؤشر بلومبرج للمليارديرات، فضلاً عَنّْ ثروات بيل جيتس ووارن. انخفض بافِيْت بمقدار 2.2 مليار دولار و 2.7 مليار دولار على التوالي. انخفضت ثروة سيرجي برين إلَّى أقل من 100 مليار دولار.

جاء خطاب باول خلال منتدى السياسة النقدية السنوي لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي فِيْ مدينة كانساس سيتي بمدينة جاكسون هُول بولاية وايومنغ، حيث كرر أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة ويستمر كذلك لفترة من الوقت لخفض التضخم، مما أدى إلَّى انخفاضه. الارتفاعات الأخيرة فِيْ الأسْهُمْ الأمريكية مدفوعة بالتوقعات بأن صناع السياسة النقدية سيعكسون مسار التشديد النقدي القوي قريبًا.

انخفاض حاد فِيْ الأسْهُمْ الأمريكية

تراجعت الأسْهُمْ الأمريكية فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي (الجمعة 26 أغسطس 2022) بعد الرسالة الواضحة والموجزة لرئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة من الزمن، مما يضع حداً للشائعات حول إن وجود جناح داخل البنك المركزي الأمريكي قد يجعل عملية مكافحة التضخم أمر معقد.

وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 3.4٪، ليسجل أسوأ تراجع يومي منذ منتصف يونيو، ومؤشر “ناسداك 100” الذي يضم كبرى شركات التكنولوجيا، ومنها “مايكروسوفت”، “أمازون”، “تسلا”. والأبجدية بنسبة تزيد عَنّْ 4٪.

يراهن المستثمرون على أن الأسوأ قد انتهى بعد أن سجلت الأسْهُمْ الأمريكية أقوى ارتفاع شهري منذ نوفمبر 2022، مما ساهم فِيْ الحد من الانخفاضات التي ضربت ثروات المليارديرات هذا العام، حيث خسر أغنى 500 شخص فِيْ العالم 1.4 تريليون دولار فِيْ النصف الأول من عام 2022.، فِيْ أكبر انخفاض. مع ثروات أغنى الناس على هذا الكوكب فِيْ ستة أشهر.

فِيْ المقابل، ذكّرنا خطاب باول بأن تقييمات شركات التكنولوجيا العملاقة لا تزال مرتفعة بالمعايير التاريخية، بعد أن ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال جائحة كوفِيْد -19، عَنّْدما تم تثبيت أسعار الفائدة بالقرب من الصفر.

يريد باول زيادة تشديد الأوضاع المالية، ويريد أن تعرف الأسواق أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي ليس مستعدًا بعد لإعلان النصر فِيْ معركة التضخم. لقد تخلى عَنّْ أي احتمالات لخفض سعر الفائدة قريبًا، وهُو احتمال أن الأسواق تعيد التسعير.

يتم تسعير العقود الآجلة باحتمالات متساوية لزيادة أسعار الفائدة، إما بمقدار نصف نقطة مئوية أو ثلاثة أرباع نقطة مئوية، فِيْ اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي فِيْ سبتمبر. زاد مقدار التشديد الإضافِيْ الذي تسعيره الأسواق لهذا العام بشكل طفِيْف، حيث يرى المتداولون احتمالات أقل لخفض سعر الفائدة فِيْ عام 2023.