قائد القوات الجوية يزور سلاح الجو السلطاني العُماني

زار صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن ​​بندر بن عبد العزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية قيادة القوات الجوية السلطانية العمانية. ولدى وصوله إلى مقر القيادة العامة للقوات الجوية السلطانية العمانية، كان في استقباله قائد القوات الجوية السلطانية العمانية اللواء طيار خميس بن حماد الغافري وعدد من كبار الضباط.

إحاطة عن سلاح الجو العماني

واستمع سموه إلى إيجاز عن سلاح الجو السلطاني العماني، ثم ناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تعزيز التعاون بين القوتين الشقيقتين في كافة المجالات.

كما التقى بنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع سمو شهاب بن طارق آل سعيد قبل زيارة مركز الأمن البحري والكلية الفنية العسكرية.

زيارة قاعدة آدم

وعلى الصعيد ذاته، زار سموه قاعدة آدم الجوية يرافقه قائد القوات الجوية السلطانية العمانية. وكان في استقباله مع الوفد المرافق قائد قاعدة آدم الجوية الركن طيار الركن هلال بن سليمان النبهاني واستمع إلى إيجاز عن مهام القاعدة وإمكانياتها خلال زيارته لعدد من المرافق والتقنيات التشغيلية. من القوات الجوية الملكية السعودية، وصل سلطنة عمان السبت الماضي، في زيارة رسمية استمرت يومين، حيث كان في استقباله والوفد المرافق لوصوله اللواء طيار ركن خميس بن حماد الغافري. قائد القوات الجوية السلطانية العمانية وسفير خادم الحرمين الشريفين. إلى عمان، الملحق العسكري وعدد من كبار ضباط سلاح الجو السلطاني العماني.