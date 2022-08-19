قائد شرطة إنجلترا السابق يكشف سرا عَنّْ وليام وهاري عقب وفاة والدتهما

كشف اللورد جون ستيفنز، قائد شرطة بريطاني سابق، عَنّْ المحادثات الصعبة التي أجراها مع الأميرين ويليام وهاري، فِيْ لحظات بعد وفاة والدته الأميرة ديانا، فِيْ حادث السيارة الشهِيْر فِيْ العاصمة الفرنسية باريس، فِيْ الصيف. من 1997.

وأشار ستيفنز فِيْ مقابلة مع مجلة “يو إس ويكلي” الأمريكية إلَّى أنه خلال تحقيقه فِيْ تلك الواقعة، دفعته الظروف إلَّى التحدث لمدة ساعة مع الشابين وليام وهاري، موضحًا أنه تذكر مدى صعوبة تلك اللحظات بالنسبة له. . بالنظر إلَّى الوضع الصعب فِيْ الوقت الحالي.

وتابع ستيفنز (79 عاما) “نعم، بالطبع، كان الأمر صعبا، وعَنّْدما ذهبت إلَّى قصر كنسينغتون بعد الحادث، كنت مع شخصين آخرين مشاركين فِيْ التحقيق، أحدهما محقق، وعَنّْدما وصلنا علمت أن طفلان يريدان مقابلتي والتحدث معي.

ثم دخلت، وتحدثنا لمدة ساعة، ولا أتذكر بالضبط كَمْ من الوقت، ثم قمت بتلخيص الاستنتاجات حول الحادث فِيْ حوالي 10 إلَّى 15 دقيقة، وبقية الوقت، استمر الطفلان فِيْ يسألني بعض الأسئلة ومنها ماذا أتوقع فِيْ ظروف وفاة والدتك اين ومتى ماتت ماذا قالت بخلاف ذلك، لا أريد أن أتحدث عَنّْ الجانب الآخر من المحادثات التي جرت بيننا حول نفس الموضوع “.

أكد ستيفنز فِيْ نفس السياق أن الحوار مع ويليام، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا، وهاري، الذي كان يبلغ من العمر 12 عامًا، كان عاطفِيًْا للغاية، مضيفًا “لقد تأثرت شخصيًا جدًا بالموقف، لأن الأمور كانت صعبة للغاية. فِيْ ذلك الوقت. لحظة…

وتابع ستيفنز “ما كان غضب ويليام وهاري، وقد أعلنا صراحة فِيْ وقت سابق، أن مشاهِيْر المصورين طاردوا والدتهم، لاعتقادهم أنهم السبب الرئيسي وراء ما حدث، نتيجة مطاردة سيارة والدته. . أو دفع سائقهم للذهاب 75 ميلاً فِيْ الساعة، وهُو ما كان يمثل مشكلة لهم فِيْ ذلك الوقت، وهذا ما يمكنني قوله “.

كان ويليام قد أدلى بشهادته سابقًا فِيْ عام 2017، متذكرًا الفترة التي تلت وفاة والدته، حيث قال “استغرق الأمر من 5 إلَّى 7 سنوات لألف رأسي حول فكرة مغادرة والدتي وفقدانها. وبعد ذلك بدأت أحاول تجميع حياتي معًا وفهم حَقيْقَة ما حدث، وحاولت أن أشغل نفسي خلال تلك الفترة، على أمل اجتياز تلك المرحلة بكل الصعوبات “.