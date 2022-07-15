قائد مركبة يقود بتهور داخل حي سكني الدمام والمرور يتفاعل

وثق مقطع فيديو متداول رصدته صحيفة “المواطن” تهور سائق سيارة يقودها بسرعة لا تصدق في حي سكني بالدمام.

تضمين التغريدة تضمين التغريدة تضمين التغريدة KSA_Road السلام عليكم، سائق متهور داخل حي سكني في الدمام، بينما يغادر الناس المغرب العربي يصلون في شارع ضيق، يتخطونني بشكل خطير، كاد يضربني عن قصد، ويستمر في مضايقتي حتى عند إشارات المرور والانحراف عمداً ليضربني. لي – كورولا أستراليا 1081 pic.twitter.com/qhKLyDTj4u

– سلطان الخالدي (@ SultanovAlfann1) 14 يوليو 2022

تتفاعل حركة المرور

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقطع فيديو تم تداوله على تويتر يندد بقيادة شخص بمركبته بتهور في منطقة سكنية.

من جهتها، تفاعلت “حركة المرور” مع الشكوى لتأكيد نشر الإشعار في الدائرة المعنية.