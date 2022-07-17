قائمة أجانب الاتحاد.. تقص شريط الأزمات بين سانتو والعميد

قبل أيام فقط تولى البرتغالي نونو سانتو الإدارة الفنية لفريق الاتحاد، حتى بدأت المشاكل تشق طريقها إلَّى العلاقة بين الطرفِيْن، وانتقد المدرب البرتغالي أكثر من شيء فِيْ شؤون الفريق، الأمر الذي أغضب الإدارة الفِيْدرالية.

أصبح مستقبل اللاعبين الأجانب فِيْ الاتحاد الموضوع الأهم فِيْ قلعة العميد، حيث جاء المدرب البرتغالي للفريق برؤية وفكر يقومان أساسًا على إعادة حساب اللاعبين الأجانب والاستغناء عَنّْ البعض والاحتفاظ بالآخرين. الذي رفضته قيادة النقابة.

قرر مسؤولو الاتحاد بقيادة أنمار الهِيْلي، موقفهم من الاستغناء عَنّْ أي من اللاعبين الأجانب الستة خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية، حيث أكدت الإدارة للمدرب البرتغالي تمسكها باستمرار السداسي الأجنبي. وتحديدا المغربي عبد الرزاق حمدالله والثنائي البرازيلي مارسيلو جروهِيْ وإيجور كورونادو ورومارينيو وبرونو هنريكي والمصري أحمد حجازي الموسم المقبل.

هذا القرار لم يلق استحسانًا من قبل سانتو، الذي يريد إجراء بعض التغييرات على القائمة الأجنبية قبل بداية الموسم الجديد، خاصة وأن لديه أكثر من لاعب أجنبي قوي يريد ضمه إلَّى كتيبة تيجريس ابتداءً من الموسم المقبل. الموسم. واقترح المدرب البرتغالي رحيل أكثر من لاعب أجنبي عَنّْ الفريق بقيادة جروهِيْ وهنريكي لكن الإدارة رفضت هذا الاقتراح.

كَمْا لم يرغب المدرب البرتغالي فِيْ إنهاء بعض الاتفاقات التي أبرمتها إدارة العميد منذ فترة، بما فِيْ ذلك اتفاق الدولي المصري طارق حامد لاعب نادي الزمالك المصري، والذي كاد العميد يصفِيْته بشكل رسمي.

تشير الدلائل إلَّى أن علاقة سانتو بإدارة الاتحاد قد تتعرض لتوتر ملحوظ بسبب الاتفاقات الصيفِيْة والقائمة الأجنبية، والتي تبدو أنها الأزمة الأولى بين الجانبين قبل بداية الموسم الجديد.