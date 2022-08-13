قائمة أغنى 10 أثرياء فِيْ العالم.. أداني يوسع فارق تفوقه على جيتس

هذا الأسبوع، حافظ أغنى 10 مليارديرات فِيْ العالم على مكانتهم بين الأثرياء، على الرغم من التغيير فِيْ ثرواتهم.

وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات حتى 13 أغسطس 2022، ظل إيلون ماسك على رأس قائمة أغنى أغنياء العالم، يليه جيف بيزوس، ثم الملياردير الفرنسي برنارد أرنو فِيْ المركز الثالث.

بينما نجح الهندي غوتام أداني فِيْ توسيع سيطرته على بيل جيتس إلَّى 6 مليارات دولار.

قائمة أغنى 10 أشخاص فِيْ العالم هِيْ كَمْا يلي

1- إيلون ماسك

وجاء المسك فِيْ المرتبة الأولى لأغنى أغنياء العالم، بصافِيْ ثروة بنحو 262 مليار دولار، مقابل 254 مليار دولار الأسبوع الماضي.

والملياردير الأمريكي، تعود ثروته إلَّى Tesla و SpaceX.

2- جيف بيزوس

حافظ جيف بيزوس على المركز الثاني فِيْ قائمة أغنى أغنياء العالم، بصافِيْ ثروة بلغ نحو 168 مليار دولار، مقابل 165 مليار دولار الأسبوع الماضي، وأمازون هِيْ مصدر ثروة بيزوس.

3- برنارد أرنو

احتل برنارد أرنو المركز الثالث فِيْ قائمة أغنى 10 أشخاص فِيْ العالم، بصافِيْ ثروة بلغ نحو 149 مليار دولار، مقابل 145 مليار دولار الأسبوع الماضي. مصدر ثروته هُو شركته LVMH.

4- جوتام عداني

جاء الملياردير الهندي، غوتام أداني، فِيْ المركز الرابع على قائمة أغنى أغنياء العالم، بصافِيْ ثروة قرابة 128 مليار دولار، مقابل 123 مليار دولار الأسبوع الماضي، ومصدر ثروته شركته مجموعة Adani. .

5- بيل جيتس

وظل بيل جيتس فِيْ المركز الخامس بثروة بلغت نحو 122 مليار دولار، مقابل 118 مليار دولار، الأسبوع الماضي، ومصدر ثروته يرجع إلَّى شركة مايكروسوفت.

6- لاري بيدج

احتل لاري بيدج، مؤسس جوجل مع سيرجي برين، المرتبة السادسة، بعد أن بلغت ثروته نحو 110 مليارات دولار مقابل 106 مليارات دولار، الأسبوع الماضي.

7 – سيرجي برين

وحافظ سيرجي برين، مؤسس جوجل مع لاري بيدج، على المركز السابع هذا الأسبوع، حيث وصلت ثروة برين إلَّى 105 مليار دولار، مقارنة بـ 102 مليار دولار الأسبوع الماضي.

8- وارن بافِيْت

وجاء وارن بافِيْت، رئيس شركة بيركشاير هاثاواي، فِيْ المركز الثامن، بثروة تقدر بنحو 105 مليارات دولار، مقارنة بـ 102 مليار دولار، فِيْ التصنيف الأخير الأسبوع الماضي.

9- ستيف بالمر

الملياردير الأمريكي، ستيف بالمر، الرئيس التنفِيْذي السابق لمايكروسوفت من يناير 2000 حتى فبراير 2014، والذي أصبح مليارديرًا بامتلاكه لأسهم فِيْ مؤسسة تجارية دون أن يكون مؤسسًا أو أحد أقاربه، احتفظ بالمركز التاسع فِيْ قائمة العشرة. أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بنحو 102 مليار دولار و 99.3 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

10- لاري إليسون

وجاء الملياردير الأمريكي لاري إليسون فِيْ المركز العاشر، بصافِيْ ثروة بلغ نحو 98.4 مليار دولار، مقابل 96.1 مليار دولار الأسبوع الماضي.

يمتلك إليسون حوالي 35٪ من شركة البرمجيات العملاقة أوراكل، ويترأس مجلس إدارتها ويشغل منصب مدير التكنولوجيا فِيْها. كَمْا ترك منصب الرئيس التنفِيْذي للشركة فِيْ عام 2014 بعد 37 عامًا من الاستمرار فِيْه.

انضم إليسون إلَّى مجلس إدارة Tesla فِيْ ديسمبر 2022، بعد شراء 3 ملايين سهم من الشركة فِيْ وقت سابق من ذلك العام.