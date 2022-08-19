قائمة أغنى 10 أثرياء فِيْ العالم.. إيلون ماسك يتصدر ووارن بافِيْت يتقدم

نجح الملياردير الأمريكي وارن بافِيْت فِيْ استعادة موقعه فِيْ قائمة أغنى 10 مليارديرات فِيْ العالم هذا الأسبوع، على حساب سيرجي برين.

وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات حتى 19 أغسطس 2022، ظل إيلون ماسك على رأس قائمة أغنى أغنياء العالم، يليه جيف بيزوس، ثم الملياردير الفرنسي برنارد أرنو فِيْ المركز الثالث.

جاء الهندي جوتام أداني فِيْ المركز الرابع، ليوسع الفارق بشكل ملحوظ مع بيل جيتس، ثم لاري بيج فِيْ المركز السادس أمام وارن بافِيْت الذي احتل المركز السابع، تاركا المركز القديم للملياردير سيرجي برين، ثم ستيف بالمر ولاري إليسون فِيْ المركزين التاسع والعاشر. أماكن.

قائمة أغنى 10 أشخاص فِيْ العالم هِيْ كَمْا يلي

1- إيلون ماسك

وجاء المسك فِيْ المرتبة الأولى لأغنى أغنياء العالم، حيث بلغ صافِيْ ثروته نحو 264 مليار دولار، مقابل 262 مليار دولار الأسبوع الماضي.

والملياردير الأمريكي، تعود ثروته إلَّى Tesla و SpaceX.

2- جيف بيزوس

وحافظ جيف بيزوس على المركز الثاني فِيْ قائمة أغنى أغنياء العالم، بصافِيْ ثروة بنحو 166 مليار دولار، مقابل 168 مليار دولار، الأسبوع الماضي، وأمازون هِيْ مصدر ثروة بيزوس.

3- برنارد أرنو

احتل برنارد أرنو المرتبة الثالثة فِيْ قائمة أغنى 10 أشخاص فِيْ العالم، بصافِيْ ثروة بلغ نحو 149 مليار دولار، مقارنة بنفس الرقم الذي بلغ 149 مليار دولار الأسبوع الماضي، ومصدر ثروته يرجع إلَّى شركته LVMH. .

4- جوتام عداني

جاء الملياردير الهندي، غوتام أداني، فِيْ المركز الرابع على قائمة أغنى أثرياء العالم، بصافِيْ ثروته قفز إلَّى نحو 135 مليار دولار، مقابل 128 مليار دولار، الأسبوع الماضي، ومصدر ثروته شركته.، مجموعة العدني.

5- بيل جيتس

وظل بيل جيتس فِيْ المركز الخامس بثروة تقدر بنحو 122 مليار دولار، مقارنة بنفس الثروة الأسبوع الماضي، ومصدر ثروته يرجع إلَّى شركة مايكروسوفت.

6- لاري بيدج

احتل لاري بيدج، مؤسس شركة جوجل وسيرجي برين، المرتبة السادسة، بعد أن وصلت ثروته إلَّى نحو 109 مليارات دولار مقارنة بـ 110 مليارات دولار، الأسبوع الماضي.

7 – وارن بافِيْت

صعد وارن بافِيْت، رئيس شركة Berkshire Hathaway، إلَّى المركز السابع هذا الأسبوع، بثروة تقدر حاليًا بنحو 106 مليار دولار، مقارنة بـ 105 مليار دولار، فِيْ ترتيب الأسبوع الماضي.

8- سيرجي برين

تراجع سيرجي برين، المؤسس المشارك لشركة Google مع لاري بيدج، إلَّى المركز الثامن هذا الأسبوع، حيث وصلت ثروة برين إلَّى 104 مليار دولار من 105 مليار دولار الأسبوع الماضي.

9- ستيف بالمر

الملياردير الأمريكي، ستيف بالمر، الرئيس التنفِيْذي السابق لمايكروسوفت من يناير 2000 حتى فبراير 2014، والذي أصبح مليارديرًا بامتلاكه لأسهم فِيْ مؤسسة تجارية دون أن يكون مؤسسًا أو أحد أقاربه، احتفظ بالمركز التاسع فِيْ قائمة العشرة. أغنى أثرياء العالم بثروة تقدر بنحو 102 مليار دولار مقارنة بنفس الثروة التي بلغت 102 مليار دولار الأسبوع الماضي.

10- لاري إليسون

وجاء الملياردير الأمريكي لاري إليسون فِيْ المركز العاشر، بصافِيْ ثروة بلغ نحو 98.7 مليار دولار، مقابل 98.4 مليار دولار الأسبوع الماضي.

يمتلك إليسون حوالي 35٪ من شركة البرمجيات العملاقة أوراكل، ويترأس مجلس إدارتها ويشغل منصب مدير التكنولوجيا فِيْها. كَمْا ترك منصب الرئيس التنفِيْذي للشركة فِيْ عام 2014 بعد 37 عامًا من الاستمرار فِيْه.

انضم إليسون إلَّى مجلس إدارة Tesla فِيْ ديسمبر 2022، بعد شراء 3 ملايين سهم من الشركة فِيْ وقت سابق من ذلك العام.