قائمة أغنى 10 أثرياء فِيْ العالم.. ثعلب الاستثمار العجوز يواصل التقدم

واصل الملياردير الأمريكي وارن بافِيْت التقدم فِيْ قائمة أغنى 10 مليارديرات فِيْ العالم هذا الأسبوع، على حساب لاري بيدج، المؤسس المشارك لشركة Google.

وتقدم بافِيْت الأسبوع الماضي من المركز الثامن إلَّى السابع على حساب الشريك الثاني لمؤسسي جوجل، سيرجي برين، ليصبح السادس فِيْ الترتيب.

وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات اعتبارًا من 27 أغسطس 2022، ظل إيلون ماسك على رأس قائمة أغنى أغنياء العالم، يليه جيف بيزوس، ثم الملياردير الفرنسي برنارد أرنو فِيْ المركز الثالث.

جاء الهندي غوتام أداني فِيْ المركز الرابع، ليوسع الفارق بشكل ملحوظ مع بيل جيتس، ثم وارن بافِيْت فِيْ المركز السادس أمام لاري بيدج، الذي تراجع إلَّى المركز السابع، ثم شريكه فِيْ تأسيس شركة جوجل سيرجي برين، ثم جاء بعدهم ستيف بالمر. ولاري إليسون فِيْ المركزين التاسع والعاشر.

قائمة أغنى 10 أشخاص فِيْ العالم

قائمة أغنى 10 أشخاص فِيْ العالم هِيْ كَمْا يلي

1- إيلون ماسك

وجاء المسك فِيْ المرتبة الأولى لأثرياء العالم، بصافِيْ ثروة بنحو 254 مليار دولار، مقابل 264 مليار دولار الأسبوع الماضي.

والملياردير الأمريكي، تعود ثروته إلَّى Tesla و SpaceX.

2- جيف بيزوس

وحافظ جيف بيزوس على المركز الثاني فِيْ قائمة أغنى أغنياء العالم، بصافِيْ ثروة بنحو 154 مليار دولار، مقابل 166 مليار دولار الأسبوع الماضي، وأمازون هِيْ مصدر ثروة بيزوس.

3- برنارد أرنو

احتل برنارد أرنو المركز الثالث فِيْ قائمة أغنى 10 أشخاص فِيْ العالم، بصافِيْ ثروة قرابة 137 مليار دولار، مقابل 149 مليار دولار الأسبوع الماضي، ومصدر ثروته يعود إلَّى شركته LVMH.

4- جوتام عداني

جاء الملياردير الهندي غوتام أداني فِيْ المركز الرابع فِيْ قائمة أغنى أغنياء العالم، بصافِيْ ثروته قفز إلَّى نحو 136 مليار دولار، مقابل 135 مليار دولار الأسبوع الماضي، ومصدر ثروته شركته مجموعة Adani.

5- بيل جيتس

احتل بيل جيتس المركز الخامس بثروة بلغت نحو 118 مليار دولار مقارنة بـ 122 مليار دولار الأسبوع الماضي، ومصدر ثروته يعود إلَّى شركة مايكروسوفت.

6 – وارن بافِيْت

للأسبوع الثاني، صعد وارن بافِيْت، رئيس شركة بيركشاير هاثاواي، إلَّى المركز السادس هذا الأسبوع، بثروة تقدر حاليًا بنحو 101 مليار دولار، مقابل 106 مليارات دولار، فِيْ التصنيف الأخير للأسبوع الماضي، رغم التراجع. فِيْ ثروته، بسبب تراجع ثروة لاري بيدج أكثر.

7- لاري بيدج

تراجع الملياردير الأمريكي لاري بيدج، مؤسس شركة جوجل مع سيرجي برين، إلَّى المركز السابع هذا الأسبوع، بعد أن بلغت ثروته نحو 101 مليار دولار، مقابل 109 مليارات دولار، الأسبوع الماضي.

8- سيرجي برين

ظل سيرجي برين، المؤسس المشارك لشركة Google مع لاري بيدج، فِيْ المركز الثامن هذا الأسبوع، حيث وصلت ثروة برين إلَّى 96.5 مليار دولار مقارنة بـ 104 مليار دولار الأسبوع الماضي.

9- ستيف بالمر

الملياردير الأمريكي، ستيف بالمر، الرئيس التنفِيْذي السابق لمايكروسوفت من يناير 2000 حتى فبراير 2014، والذي أصبح مليارديرًا بامتلاكه لأسهم فِيْ مؤسسة تجارية دون أن يكون مؤسسًا أو أحد أقاربه، احتفظ بالمركز التاسع فِيْ قائمة العشرة. أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بنحو 94.7 مليار دولار و 102 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

10- لاري إليسون

وجاء الملياردير الأمريكي لاري إليسون فِيْ المركز العاشر، بصافِيْ ثروة بنحو 93.8 مليار دولار، مقابل 98.7 مليار دولار الأسبوع الماضي.

يمتلك إليسون حوالي 35٪ من شركة البرمجيات العملاقة أوراكل، ويترأس مجلس إدارتها ويشغل منصب مدير التكنولوجيا فِيْها. كَمْا ترك منصب الرئيس التنفِيْذي للشركة فِيْ عام 2014 بعد 37 عامًا من الاستمرار فِيْه.

انضم إليسون إلَّى مجلس إدارة Tesla فِيْ ديسمبر 2022، بعد شراء 3 ملايين سهم من الشركة فِيْ وقت سابق من ذلك العام.