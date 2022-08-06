قائمة أغنى 10 أثرياء فِيْ العالم.. مؤسس جوجل يفاجئ المخضرم “بافِيْت”

شهدت قائمة أغنى 10 مليارديرات فِيْ العالم تغييرًا جديدًا هذا الأسبوع، مع صعود الأمريكي سيرجي برين إلَّى المركز السابع متجاوزًا بذلك وارن بافِيْت.

وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات حتى 6 أغسطس 2022، ظل إيلون ماسك على رأس قائمة أغنى أثرياء العالم، يليه جيف بيزوس الذي استعاد مركزه الثاني خلال الأسبوع الماضي، وظل الملياردير الفرنسي برنار أرنو فِيْ المركز الثالث. مكان.

بينما جاء التغيير الجديد فِيْ القائمة مع صعود سيرجي برين، مؤسس جوجل، إلَّى المركز السابع على حساب رئيس شركة بيركشاير هاثاواي المخضرم، وارن بافِيْت، الذي تراجع إلَّى المركز الثامن.

قائمة أغنى 10 أشخاص فِيْ العالم هِيْ كَمْا يلي

1- إيلون ماسك

وجاء المسك فِيْ المرتبة الأولى لأغنى أغنياء العالم، بصافِيْ ثروته نحو 254 مليار دولار، مقابل 260 مليار دولار الأسبوع الماضي.

والملياردير الأمريكي، تعود ثروته إلَّى Tesla و SpaceX.

2- جيف بيزوس

وحافظ جيف بيزوس، للأسبوع الثاني، على المركز الثاني فِيْ قائمة أغنى أغنياء العالم، بصافِيْ ثروة بنحو 165 مليار دولار، مقابل 159 مليار دولار الأسبوع الماضي، وأمازون هِيْ مصدر ثروة بيزوس.

3- برنارد أرنو

احتل برنارد أرنو المركز الثالث فِيْ قائمة أغنى 10 أشخاص فِيْ العالم، بصافِيْ ثروة بلغ نحو 145 مليار دولار، مقابل 146 مليار دولار الأسبوع الماضي، وتنسب ثروته إلَّى شركته LVMH.

4- جوتام عداني

جاء الملياردير الهندي، غوتام أداني، فِيْ المركز الرابع على قائمة أغنى أثرياء العالم، بصافِيْ ثروة بلغت نحو 123 مليار دولار، مقابل 118 مليار دولار، الأسبوع الماضي، ومصدر ثروته شركته Adani. مجموعة.

5- بيل جيتس

احتل بيل جيتس المركز الخامس بثروة بلغت حوالي 118 مليار دولار فِيْ 6 أغسطس 2022، ومصدر ثروته يعود إلَّى شركة مايكروسوفت.

6- لاري بيدج

احتل لاري بيدج، مؤسس جوجل مع سيرجي برين، المرتبة السادسة، بعد أن وصلت ثروته إلَّى نحو 106 مليار دولار، مقابل 105 مليارات دولار، الأسبوع الماضي.

7 – سيرجي برين

صعد سيرجي برين، المؤسس المشارك لشركة Google مع لاري بيدج، إلَّى المركز السابع هذا الأسبوع، حيث وصلت ثروة برين إلَّى 102 مليار دولار من 101 مليار دولار الأسبوع الماضي.

8- وارن بافِيْت

تراجع وارن بافِيْت، رئيس شركة Berkshire Hathaway، إلَّى المركز الثامن بعد أن احتل المركز السابع الأسبوع الماضي، بثروة تقدر حاليًا بنحو 102 مليار دولار، مقارنة بـ 105 مليار دولار، فِيْ ترتيب الأسبوع الماضي.

9- ستيف بالمر

الملياردير الأمريكي، ستيف بالمر، الرئيس التنفِيْذي السابق لمايكروسوفت من يناير 2000 حتى فبراير 2014، والذي أصبح مليارديرًا بامتلاكه لأسهم فِيْ مؤسسة تجارية دون أن يكون مؤسسًا أو أحد أقاربه، احتفظ بالمركز التاسع فِيْ قائمة العشرة. أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بحوالي 99.3 مليار دولار و 98.6 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

10- لاري إليسون

وجاء الملياردير الأمريكي لاري إليسون فِيْ المركز العاشر، بصافِيْ ثروة بنحو 96.1 مليار دولار، مقابل 97.1 مليار دولار الأسبوع الماضي.

يمتلك إليسون حوالي 35٪ من شركة البرمجيات العملاقة أوراكل، ويترأس مجلس إدارتها ويشغل منصب مدير التكنولوجيا فِيْها. كَمْا ترك منصب الرئيس التنفِيْذي للشركة فِيْ عام 2014 بعد 37 عامًا من الاستمرار فِيْه.

انضم إليسون إلَّى مجلس إدارة Tesla فِيْ ديسمبر 2022، بعد شراء 3 ملايين سهم من الشركة فِيْ وقت سابق من ذلك العام.