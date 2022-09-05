قائمة أغنى 5 مليارديرات فِيْ العالم.. عودة لاري إليسون

فِيْ عام 2013، نجح الملياردير الأمريكي لاري إليسون فِيْ احتلال المرتبة الخامسة بين قائمة أغنياء العالم، ومع استمرار الحركة فِيْ القائمة، تراجع ترتيب مالك ومؤسس شركة البرمجيات أوراكل أوراكل.

بعد تسع سنوات من انضمامه إلَّى قائمة أغنى 5 مليارديرات فِيْ العالم لأول مرة، عاد لاري إليسون إلَّى القائمة بعد صعوده 3 مراكز وإزالة الملياردير بيل جيتس، الذي تراجع إلَّى المركز السادس.

منذ إصدار قائمة فوربس السنوية للمليارديرات فِيْ أبريل الماضي، زادت ثروة إليسون بنحو 1.5 مليار دولار، لترتفع إلَّى 107.5 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات فوربس الفورية فِيْ 5 سبتمبر 2022.

بعد هذا الارتفاع، انضم رئيس مجلس إدارة شركة البرمجيات أوراكل إلَّى قائمة أغنى 5 مليارديرات فِيْ العالم.

جاء صعود لاري إليسون إلَّى المركز الخامس بين أغنى أغنياء العالم على حساب الملياردير الأمريكي بيل جيتس، الذي خسر 22.7 مليار دولار من ثروته ليسجل 106.3 مليار دولار.

تبرع جيتس بمبلغ 57 مليار دولار لمؤسسة جيتس، منها 20 مليار دولار تم الإعلان عَنّْها فِيْ يوليو الماضي، وكانت معظم تبرعاته فِيْ البداية من أسهم مايكروسوفت. تم إطلاقه فِيْ أبريل الماضي – إلَّى 256.1 دولارًا أمريكيًا.

لكن سهم أوراكل انخفض بنسبة أقل، حتى 4٪، خلال نفس الفترة، ليغلق عَنّْد 74.7 دولارًا فِيْ 2 سبتمبر.

لكن سهم Tesla – الذي يمتلك فِيْه Ellison حصة 1.5٪ – ارتفع بنسبة 1.9٪ فِيْ حوالي 6 أشهر ليصل إلَّى 270.2 دولارًا عَنّْد إغلاق التداول فِيْ الثاني من سبتمبر.

تضم قائمة أغنى 5 مليارديرات حاليًا الرئيس التنفِيْذي لشركة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا، إيلون ماسك فِيْ المركز الأول، بثروة قدرها 250.5 مليار دولار، بعد زيادتها بنحو 31.5 مليار دولار فِيْ حوالي 6 أشهر.

وجاء قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو وعائلته فِيْ المرتبة الثانية، بثروة بلغت 156.5 مليار دولار، بخسارة 1.5 مليار دولار فِيْ الفترة نفسها، وصعود مركز واحد على حساب جيف بيزوس.

خسر بيزوس، ثالث أغنى ملياردير فِيْ العالم، 19.1 مليار دولار منذ 11 مارس، ليرتفع ثروته إلَّى 151.9 مليار دولار.

بينما كسب غوتام أداني 55.8 مليار دولار فِيْ حوالي 6 أشهر، ليرتفع ثروته إلَّى 145.8 مليار دولار، وبالتالي فإن ما أضافه عداني إلَّى ثروته هُو الأعلى بين الخمسة الكبار خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفع 7 مراكز إلَّى المرتبة الرابعة فِيْ العالم. .

زادت الثروة المجمعة لأغنى 5 أشخاص فِيْ العالم بنسبة 9.2٪ منذ أبريل الماضي، لتصل إلَّى 812.2 مليار دولار فِيْ 5 سبتمبر قبل افتتاح السوق الأمريكية، مقارنة بـ 744 مليار دولار فِيْ قائمة فوربس السنوية للمليارديرات لعام 2022.