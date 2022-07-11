قائمة أكبر 10 صناديق سيادية بالعالم.. جهاز أبوظبي للاستثمار ثالثا

واحتل جهاز أبوظبي للاستثمار المرتبة الثالثة بين أكبر صناديق الثروة السيادية فِيْ العالم، بإجمالي أصول بلغ 708.75 مليار دولار فِيْ يونيو الماضي.

يأتي ذلك وفق أحدث تصنيف لمعهد SWF المتخصص بدراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

واحتل جهاز أبوظبي للاستثمار المرتبة الأولى عربياً والشرق الأوسط، متقدماً على الهِيْئة الكويتية للاستثمار التي جاءت فِيْ المرتبة الرابعة، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بالمرتبة السادسة، بين أكبر صناديق الثروة السيادية فِيْ العالم.

احتل صندوق تقاعد الحكومة النرويجية المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي فِيْ العالم، بأصول تبلغ 1،338.20 مليار دولار.

وبلغ الحجم الإجمالي لأصول صناديق الثروة السيادية فِيْ العالم نحو 10.21 تريليون دولار، مقابل 9.99 تريليون دولار فِيْ أبريل 2022.

فِيْما يلي قائمة بأكبر 10 صناديق ثروة سيادية فِيْ العالم

انخفض صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، بأصول بلغت 1473.13 مليار دولار فِيْ أبريل 2022، إلَّى 1338 مليار دولار فِيْ يونيو 2022، بانخفاض قدره 134.93 مليار دولار.

احتلت مؤسسة الاستثمار الصينية المرتبة الثانية عالميا، بأصول بلغت 1222.31 مليار دولار فِيْ أبريل 2022، واستقرت بنفس الحجم فِيْ يونيو 2022.

واحتل جهاز أبوظبي للاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث عالمياً، بأصول بلغت 697.86 مليار دولار فِيْ أبريل 2022، وارتفعت إلَّى 708.75 مليار دولار فِيْ يونيو 2022، بزيادة قدرها 10.89 مليار دولار.

وفِيْ المرتبة الرابعة عالميا، جاءت الهِيْئة العامة للاستثمار، بأصول بلغت 737.94 مليار دولار فِيْ أبريل 2022، وتراجعت إلَّى 708.42 مليار دولار فِيْ يونيو 2022، بنحو 29.52 مليار دولار.

احتل صندوق GIC السنغافوري المرتبة الخامسة بأصول بلغت 587.00 مليار دولار فِيْ أبريل 2022، وارتفع إلَّى 690.00 مليار دولار فِيْ يونيو 2022، بزيادة قدرها 103.00 مليار دولار.

وفِيْ المركز السادس عالميا، جاء الصندوق السعودي للاستثمارات العامة، بأصول بلغت 620.00 مليار دولار فِيْ أبريل 2022، واستقرت بنفس الحجم فِيْ يونيو 2022.

وجاءت المحفظة الاستثمارية لمؤسسة النقد فِيْ هُونج كونج فِيْ المرتبة السابعة، حيث بلغت أصولها 588.90 مليار دولار فِيْ أبريل 2022، وظلت مستقرة فِيْ يونيو 2022.

فِيْ المرتبة الثامنة كانت شركة تيماسيك القابضة السنغافورية، حيث بلغت أصولها 484.44 مليار دولار فِيْ أبريل 2022 وظلت مستقرة فِيْ يونيو 2022.

واحتل جهاز قطر للاستثمار المرتبة التاسعة فِيْ قائمة العشرة، بأصول بلغت 450.00 مليار دولار فِيْ أبريل 2022، والتي ظلت مستقرة على نفس الحجم فِيْ يونيو 2022.

وفِيْ المرتبة العاشرة جاء المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي الصيني، بحجم أصول بلغ 447.36 مليار دولار فِيْ أبريل 2022، وظل مستقرا حتى يونيو 2022.