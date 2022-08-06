قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد.. استبعاد الشناوي وأفشة وتواجد بيرسي تاو

أعلن الجهاز الفني للأهلي، برئاسة ريكاردو سواريز، عن قائمة الفريق التأهيلي لمواجهة اتحاد الإسكندرية، في اليوم التاسع والعشرين من الدوري المصري 2022-2022.

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد من الإسكندرية

ورغم قرار إدارة النادي الأهلي استكمال الدوري مع الناشئين، إلا أن العديد من كبار اللاعبين كانوا على قائمة الفريق الأحمر لمواجهة اتحاد الإسكندرية.

على رأس قائمة الأهلي بيرسي تاو، عليو ديانج، حسام حسن، علي لطفي، محمد عبد المنعم، محمود متولي وميكيسوني.

بينما أكمل الجهاز التدريبي باقي قائمة اللاعبين الصاعدين في القلعة الحمراء.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

علي لطفي، مصطفى شوبرت، حمزة علاء، محمود متولي، رامي ربيع، حسام حسن، عليو ديانج، صلاح محسن، محمد محمود، بيرسي تاو، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، لويس ميكسوني، محمد هاني، أحمد سيد غريب، محمد خليفة ناصر أحمد سيد عبد النبي، محمد فخري، محمد أشرف بكري، زياد طارق، محمد حمدي علي، ميدو نبيل، محمد أحمد “الشرقية”، علي عمرو.

جدول الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 69 نقطة بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد

تنطلق فعاليات مباراة الأهلي والاتحاد في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة، غداً الأحد، في الجولة 29 من بطولة الدوري.

فيما ستنقل مباراة الأهلي والاتحاد على قناة أون تايم سبورتس المصرية، المذيع الرسمي لمباريات الدوري هذا الموسم.