قائمة الأهلي لمواجهة الجونة..عودة متولي وغياب ديانج

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة العبقرية الحمراء للمباراة القادمة أمام الجونة في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والجونة

تنطلق مباراة الأهلي والجونة يوم غد الأحد 24 يوليو الساعة 1830 بتوقيت القاهرة.

كما سيبدأ لقاء العبقري الأحمر ضد الفريق الساحلي في السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبرت

محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، وليد سليمان، أيمن أشرف، حسام حسن، عمرو السولية.

صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، محمود وحيد، علي معلول، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

ويس ميكسونى، محمد هاني، أحمد عبد القادر، محمد فخري.

القناة التي تبث مباراة العبقري الأحمر والجونة

ستنقل مباراة الأهلي والجونة المقرر إقامتها على استاد “الأهلي و السلام” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.