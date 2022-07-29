قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب..عودة صلاح محسن وغياب تاو

كشف البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لنادي الأهلي لكرة القدم، عن قائمة المارد الأحمر للمباراة المقبلة أمام نادي المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

يبدأ موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم غد السبت 30 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما سيبدأ لقاء الجني الأحمر أمام ذئاب الجبل الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي والمقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري المؤجلة.

القناة التي تبث مباراة الاهلي والمقاولون العرب

ستنقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب المقرر إقامتها على ملعب “عثمان أحمد عثمان” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

وكانت قائمة الأهلي لمواجهة المقاولين العرب على النحو التالي

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبرت دفاع عن المرمى.

ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وكريم فؤاد في الدفاع.

حمدي فتحي وعليو ديانغ ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد محمود ولويس ميكسوني ووليد سليمان وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق. في خط الوسط

حسام حسن صلاح محسن في الهجوم.

موقف الفريقين قبل مباراة الغد

ويدخل الأهلي تلك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة من 25 مباراة بفارق 9 نقاط عن المتصدر الزمالك.

وخاض الأهلي 25 مباراة هذا الموسم وفاز في 16 مباراة وخسر 3 وتعادل 6 مرات.

يحتل المقاولون العرب المركز 16 في الدوري المصري لكن برصيد 24 نقطة من 26 مباراة.

فاز المقاولون العرب بـ 4 مباريات، لكنهم خسروا 10 وتعادلوا 12 مرة.