قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في كأس مصر ..عودة السولية وعبد المنعم

كشف ريكاردو سواريس، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن قائمة فريقه استعدادًا لمباراة بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

تنطلق مباراة الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم ضد بتروجيت، مساء غد السبت، على استاد القاهرة، في ذهاب نصف نهائي كأس مصر، الساعة التاسعة والنصف.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت على النحو التالي

محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، حسين الشحات، عليو ديانج، علي لطفي، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، علي معلول، محمد عبد المنعم، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد هاني، مصطفى شوبرت، وزياد طارق.

وشهدت مباراة الأهلي عودة الثنائي عمرو السولية ومحمد عبد المنعم.

والغائبون عن مباراة الأهلي ضد بتروجيت هم

بدر بانون، ومحمود متولي، ومحمد محمود، وأكرم توفيق، ولويس ميشوني، وبيرسي تاو.