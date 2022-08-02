قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري.. عودة بيرسي تاو

الاهلي

أعلن ريكاردو سواريز، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، القائمة الحمراء لمواجهة فاركو، في إطار اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة التي تجمع فريقي الأهلي وفاركو غدا الأربعاء 3 أغسطس.

تنطلق صافرة البداية الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة، 1000 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 1100 صباحًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب الأهلي والسلام.

تضمنت قائمة الأهلي

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبرت، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام حسن، وليد سليمان، أيمن أشرف، عليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمود وحيد، علي معلول، محمد محمود، بيرسي تاو، محمد عبد منعم ولويس ماسونى ومحمد هاني ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة.