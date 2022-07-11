قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر ..عودة عبد القادر وغياب بانون

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة المستقبل.

ويلتقي الأهلي مع نظيره المستقبلي، مساء غد الثلاثاء، على ملعب الأهلي والسلام، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبرت.

خطوط الدفاع رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، علي معلول، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط حمدي فتحي، عليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد عبد القادر، محمد فخري وزياد طارق.

في الهجوم صلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف.

وشهدت قائمة الأهلي عودة ياسر إبراهيم، بعد غيابه عن مباراة الجونة بسبب الإصابة، وعودة محمد عبد المنعم بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف، وعودة أحمد عبد القادر.

كما شهد غياب أكرم توفيق وبدر بانون ووليد سليمان وبيرسي تاو ولويس ميكسوني وحسين الشحات ومحمد محمود ومحمود متولي.