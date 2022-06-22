قائمة الاهلي والمحلة في الدوري المصري الممتاز

تعرف علي قائمة الاهلي في مباراته ضد غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز حيث يسعى النادي الأهلي للفوز لانتزاع النقاط الثلاث للمباراة ، وملاحقة الزمالك وبيراميدز اللذين يسبقهما في ترتيب الدوري المصري الممتاز ، بعد خسارة نقطتين مهمتين في لقاء القمة ، وهو ما جمعه مع نظيره المصري. المنافس التقليدي الزمالك المتصدر المؤقت لجدول الدوري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة فقط.

قائمة المنتخبين لمباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم

أعلن المدرب المؤقت الكابتن سامي كومسان عن قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز ، وجاءت على النحو التالي:

حارس مرمى : ضم كابتن الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبرت وحمزة علاء.

: ضم كابتن الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبرت وحمزة علاء. خط الدفاع : ضم محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم والمحترف المغربي بدر بنون قلب الدفاع وكريم فؤاد ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن وكلاهما محمد أشرف الشاب الصاعد ومحمود وحيد كظهير أيسر.

: ضم محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم والمحترف المغربي بدر بنون قلب الدفاع وكريم فؤاد ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن وكلاهما محمد أشرف الشاب الصاعد ومحمود وحيد كظهير أيسر. خط الوسط يمثلها: أحمد نبيل كوكة ، عمرو السولية ، الشاب الصاعد زياد طارق كلاعبين الوسط ، وكل من مجدي أفشة ، وليد سليمان صانع ألعاب ، طاهر محمد طاهر بصفته الجناح الأيمن ، ومحترف جنوب إفريقيا بيرسي تاو بدور لاعب الوسط. الجناح الأيمن.

يمثلها: أحمد نبيل كوكة ، عمرو السولية ، الشاب الصاعد زياد طارق كلاعبين الوسط ، وكل من مجدي أفشة ، وليد سليمان صانع ألعاب ، طاهر محمد طاهر بصفته الجناح الأيمن ، ومحترف جنوب إفريقيا بيرسي تاو بدور لاعب الوسط. الجناح الأيمن. خط الهجوموضم علي محمد شريف هداف الفريق حسام حسن وصلاح محسن في رأس الحربة.

غياب الاهلي عن مباراة غزل المحلة

ويغيب عن المباراة الحارس علي لطفي وأيمن أشرف مدافع الفريق والمحترف التونسي علي معلول والمحترف المالي عليو ديانج وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي لاعب الوسط وحسين الشحات لاعب الوسط المهاجم. .

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة ، اليوم الأربعاء ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز ، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ، على ملعب الأهلي وى السلام بالقاهرة. وسيحكم الاجتماع فريق تحكيم مصري.