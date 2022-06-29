قائمة الدول التي اعلنت عيد الأضْحَى 10 يوليو 2022

وقائمة الدول التي أعلنت عيد الأضحى الموافق 10 يوليو / تموز 2022، مع التحقيق فِيْ هلال ذي الحجة، اختلفت الدول فِيْ مَوعِد عيد الأضحى المبارك. ذي الحجة، ومن خلاله سنتحدث عن أهم الدول التي أعلنت عيد الأضحى فِيْ 10 يوليو 2022.

عيد الأضحى السعيد 2022

يعتبر عيد الأضحى من الأعياد الدينية الإسلامية للمسلمين، حيث يأتي عيد الأضحى فِيْ شهر ذي الحجة فِيْ فترة الحج، حيث يعتبر اليوم الأول يوم النحر والأيام التالية هِيْ يوم النحر. أيام التشريق الإسلامية.

الدول التي أعلنت عيد الأضحى فِيْ 10 يوليو 2022

أعلنت بعض الدول أنه من الصعب رؤية هلال دول هِيْتزا بعد ظهر الأربعاء. وعليه، الخميس هُو استمرار لشهر دول كندة، ويصادف أول أيام دول هِيْتزة يوم الجمعة، وتوقف عرفات فِيْ 9 تموز (يوليو)، وأول أيام عيد الأضحى فِيْ 10 تموز (يوليو) 2022، ومن بين هذه البلدان ما يلي

دولة اندونيسيا.

دولة بروناي.

دولة ماليزيا.

الجالية المسلمة فِيْ طوكيو.

الجالية المسلمة فِيْ هُونغ كونغ.

دولة باكستان.

الدول التي أعلنت عيد الأضحى فِيْ 9 يوليو 2022

ذكرت بعض الدول أن أول أيام عيد الأضحى سيكون فِيْ 9 يوليو 2022، وهذا بعض المشاهدة والبحث لهلال ذي الحجة بعد ظهر الأربعاء، وبالتالي سيكون الخميس أول أيام الشهر. ذي الحجة 2022 وهذه الدول هِيْ

المملكة العربية السَعُودِيْة.

الإمارات العربية المتحدة.

سلطنة عمان.

جمهُورية مصر العربية.

الشرق الأوسط.

دول المغرب العربي.

مركز علم الفلك الدولي على تويتر

يمكن الاطلاع على مَوعِد أول أيام عيد الأضحى فِيْ الدول الإسلامية فِيْ جميع الدول على الحساب الرسمي للمركز الدولي للفلك عبر منصة تويتر “”، حيث أعلن المركز عن الدول التي تم فِيْها رصد هلال ذيول – مؤكد الحجة، إلا فِيْ البلدان التي يصعب فِيْها رؤية هلال ذو الحجة بعد ظهر الأربعاء.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن قائمة الدول التي أعلنت عيد الأضحى فِيْ 10 يوليو 2022 وما هِيْ الدول التي أعلنت أن 9 يوليو هُو أول أيام عيد الأضحى، ثم أرفقنا الرَابِطْ الرسمي بـ المركز الدولي لعلم الفلك عبر تويتر.