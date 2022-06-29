قائمة الدول التي اعلنت عيد الأضْحَى 9 يوليو 2022

تضم قائمة الدول التي أعلن عنها عيد الأضحى فِيْ 9 يوليو 2022 العديد من الدول العربية والإسلامية. وفِيْ مقدمتها المملكة العربية السَعُودِيْة وجمهُورية مصر العربية، حيث تم الإعلان عن تأكيد رؤية هلال شهر ذي الحجة 1443 مؤخرًا فِيْ السَعُودِيْة ومصر، تلاه إعلان كَمْا أن العديد من الدول قد تأكدت من رؤية الهلال وهذه المقالة مخصصة للتعرف على قائمة الدول العربية التي سيكون عيد الأضحى فِيْها فِيْ 9 يوليو 2022 م.

مَوعِد عيد الأضحى 2022

يتم تحديد مَوعِد عيد الأضحى كل عام فِيْ الدول العربية والإسلامية بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة. حيث يكون تاريخ عيد الأضحى هُو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وقبله يوم عرفة وهُو اليوم التاسع من نفس الشهر، فإذا تأكد رؤية الهلال فِيْ اليوم التالي. سيكون التحقيق فِيْ التأشيرة فِيْ اليوم الأول من شهر ذي الحجة وإذا لم يتم الوصول يكون اليوم التالي هُو آخر يوم من شهر ذي القعدة وبعد اليوم الأول من شهر ذي الحجة. شهر ذو الحجة.

الدول التي أعلنت عيد الأضحى فِيْ 9 يوليو 2022

فِيْ النقاط التالية نتعرف على قائمة الدول التي أعلنت مَوعِد عيد الأضحى فِيْ 9 يوليو 2022 م.

المملكة العربية السَعُودِيْة.

مصر.

الجزائر.

السودان.

العراق.

المغرب.

إلى من.

سوريا.

الصومال.

تونس.

الأردن.

الإمارات العربية المتحدة.

ليبيا.

فلسطين.

عمان.

الكويت.

موريتانيا.

قطر الدائرة.

البحرين.

جيبوتي.

جزر القمر.

لبنان.

قائمة الدول التي أعلنت عيد الأضحى فِيْ العاشر من تموز (يوليو)

وهناك بعض الدول التي لم يكن من الممكن فِيْها رؤية هلال شهر ذي الحجة 1443. لذلك سيكون عيد الأضحى فِيْ هذه البلدان فِيْ 10 يوليو 2022 م.

سلطنة بروناي.

ماليزيا.

إندونيسيا.

باكستان.

الصين.

اليابان.

تقويم الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة

فِيْ الجدول أدناه، نتعرف على تقويم الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة والتقويم الميلادي المقابل

العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى الميلادي

يوم الخميس 1 ذو الحجة 1443 30 يونيو 2022 جمعة 2 ذو الحجة 1443 1 يوليو 2022 السبت 3 ذو الحجة 1443 2 يوليو 2022 الأحد 4 ذو الحجة 1443 3 يوليو 2022 الاثنين 5 ذو الحجة 1443 4 يوليو 2022 يوم الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 5 يوليو 2022 الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 6 يوليو 2022 يوم الخميس 8 ذو الحجة 1443 7 يوليو 2022 جمعة 9 ذو الحجة 1443 (يوم عرفة) 8 يوليو 2022 السبت 10 ذو الحجة 1443 (عيد الأضحى) 9 يوليو 2022 الأحد 11 ذو الحجة 1443 (يوم التشريق) 10 يوليو 2022 الاثنين 12 ذو الحجة 1443 (يوم التشريق) 11 يوليو 2022 يوم الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 (يوم التشريق) 12 يوليو 2022

تعرفنا على قائمة الدول التي أعلنت عيد الأضحى فِيْ 9 يوليو 2022، بعد التأكد من ظهُور هلال ذي الحجة.