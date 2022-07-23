قائمة الزمالك لمباراة سموحة ..غياب عاشور وعودة سيف جعفر

أعلن البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، قائمة فريقه لمواجهة مباراة سموحة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

يلتقي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك نظيره سموحة مساء الأحد 24 يوليو.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة في الجولة 26 من الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة صباحا.

قائمة الزمالك لمباراة سموحة

حارس المرمى محمد عوض – محمد نديم.

الدفاع محمود حمدي “العاهرة” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد طارق – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

المركز محمد اشرف “رقة” – اسلام جابر – سيف فاروق جعفر – يوسف ابراهيم “اوباما” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – ايمن حفني – احمد سيد “زيزو”.

الهجوم سيف الجزيري – سيد عبد الله “نيمار”.

غياب الزمالك أمام سموحة

الإمام عاشور لتراكم البطاقات، محمد أبو جبل، طق حامد، عمر السعيد، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، يوسف أسامة نبيه.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.