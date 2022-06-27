قائمة الزمالك لمباراة سيراميكا ..غياب أبوجبل وأوباما وفتوح

أعلن البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق فريق الزمالك الأول لكرة القدم، قائمة فريق استعداده لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

تنطلق مباراة الزمالك مساء غد الثلاثاء، في اليوم الثالث والعشرين من الدوري الممتاز، الساعة التاسعة صباحا، على استاد القاهرة الدولي.

وكانت قائمة الزمالك لمواجهة السيراميك كالتالي

حراس المرمى محمد عوض وأستاذ عطية.

خطوط الدفاع محمود حمدي الونش، ومحمد طارق، وحسام عبد المجيد، وعبدالله جمعة، ومحمد حسام “بيسو”.

الوسط الإمام عاشور، إسلام جابر، محمد أشرف روقة، محمد أوناجم، محمود عبد الرازق شكابالة، أيمن حفني، أحمد سيد زيزو ​​، أشرف بن شرقي، سيف جعفر، سيد محمد عبد الله.

الهجوم يوسف أسامة وعمر السعيد وسيف الجزيري.

الغائب عن مباراة الزمالك

محمد أبو جبل، محمود علاء، محمد عبد الغني، طارق حامد، يوسف إبراهيم أوباما، حمزة المثلوثي، حازم إمام، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يحتل سيراميكا المركز 11 برصيد 26 نقطة.