قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة ..عودة محمود علاء وإمام والمثلوثي

أعلن البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، قائمة فريقه لمواجهة غزل المحلة في الدوري.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم غد السبت 16 يوليو الساعة 0630 بتوقيت القاهرة.

تُذاع مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة

حراس المرمى محمد عوض – محمد نديم.

خطوط الدفاع محمود حمدي “الرافعة” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد طارق – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

الوسيط الإمام عاشور – إسلام جابر – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شكابالا” – أيمن حفني – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي.

الهجوم سيف الجزيري – سيد عبد الله “نيمار”.

غياب الزمالك أمام غزل المحلة

ويغيب عن قائمة الزمالك عن حزب المحلة “محمد عبد الشافي ومحمد أبو جبل وطارق حامد ورزاق سيسي وعمر السعيد”.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

تبث قناة “اون تايم سبورت” الفضائية المفتوحة مباراة الزمالك وغزل المحلة، غدا السبت، في الدوري العام.

موقف الفريقين قبل مباراة الغد

ويدخل الزمالك هذه المباراة محتلاً المركز 54 بفارق 4 نقاط عن منافسه المباشر وبفارق 6 نقاط عن منافسه الأهلي.

هذا الموسم لعب الزمالك 24 مباراة وفاز في 14 وخسر 4 وتعادل 3 مرات.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة وفاز في 5 وخسر 8 وتعادل 11.