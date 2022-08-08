قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة.. غياب عاشور وعبد المجيد

كشف البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، عن قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري.

يلتقي الزمالك مع نظيره المصري المقاصة في تمام الساعة 9 مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في إطار الأسبوع 30 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك غياب ثنائي الإمام عاشور لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة الجونة الأخيرة، وكذلك حسام عبد المجيد لتراكم البطاقات بعد حصوله على الحجز الثالث في مباراة الجونة.

تضمنت قائمة الزمالك

حراس المرمى محمد عوض، محمد نديم

خطوط الدفاع محمود حمدي “الرافعة”، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط محمد أشرف “رقة”، محمد الخضري، إسلام جابر، يوسف إبراهيم “أوباما”، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، سيف جعفر، أحمد سيد “زيزو”.

المهاجمون يوسف أسامة نبيه، سيف الجزيري، سيد عبد الله نيمار

اقترب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك من احتضان كأس الدوري الممتاز المصري للمرة الرابعة عشرة في تاريخه والثانية على التوالي.

يخطو فريق الزمالك خطوات حازمة نحو لقب الدوري المصري حيث يشهد حالة من العزيمة والروح والقتال في المباريات.

الزمالك لم يتعثر لا بالهزيمة ولا بالتعادل في مباريات الدوري منذ تعادله مع الأهلي في القمة التي أقيمت في 19 يونيو.

حقق الزمالك 8 انتصارات متتالية وهو ما جعله الأقرب للفوز بلقب الدوري رغم وجود منافسة من بيراميدز والأهلي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 5 مباريات ليفصله عن اللقب.

وفي المباريات الخمس المتبقية، سيواجه الزمالك أندية “مصر المقاصة، فاركو، اتحاد الإسكندرية، المصري، الشركة الشرقية”.

الزمالك يحتاج للفوز بثلاث من الخمس مباريات المتبقية، دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى، أي 9 نقاط فقط من أصل 15.