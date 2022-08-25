قائمة المحظورات بعد الحجامة بالتفصيل ، قد اثار الاهتمام للعمل الحجامة من قبل الكثير من الأشخاص حول العالم ، وهذا يدل على إنتشار الحجامة بشكل واسع وذلك نتيجة ما لوحظ خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016، عندما لوجظ السباح (مايكل فيلبس) بتسابق وهنالك اثار كدمات على ظهره، وكانت ذات شكل دائري ، مما أثار الجدل لدى العديد من المتابعين ، و قد تحدث البعض أن الحجامةتجعل السباح يتمتع بصحة جيدة ، تابعوا معنا .

ما هي الحجامة

العلاج بالحجامة هو أحد الأساليب التي تستخدم فيها الأكواب على الجلد لخلق ضغط سلبي من خلال الشفط. الجدير بالذكر أن تاريخ الحجامة يعود إلى العصور القديمة، حيث تم استخدام العلاج بها في جميع أنحاء العالم، وفي عام 400 قبل الميلاد (هيرودوت)) من خلال تضمين الحجامة الجافة والرطبة كنوع من العلاج العديد من الأمراض المختلفة ومنها التخلص من قلة الشهية وعسر الهضم والصداع.

قائمة المحظورات بعد الحجامة

بعد الحجامة بحوالي أربع إلى ست ساعات، يجب على المريض تجنب المحظورات التالية

الاستحمام بالماء الساخن بعد الحجامة يكون الجلد أكثر حساسية لأي ارتفاع في درجة الحرارة، بالنسبة للأماكن التي توضع فيها الأكواب، لذلك يجب إعطاء الجلد وقتًا للتعافي.

التمارين المكثفة يجب تجنب القيام بالتمارين الجسدية الشاقة بعد الحجامة مباشرة، على الأقل حتى مرور 6 ساعات على أدائها، حتى لا يتعرض الجسم لأي من المضاعفات القوية، وهذا يساعد على ترك الحجامة تقوم بعملها للحصول على أفضل النتائج.

المناخ البارد والرياح بشكل عام الربيع هو أفضل مناخ للحجامة، لذلك ليس من الجيد القيام بها في البرد، بالإضافة إلى تجنب الصيف الحار، لذلك من الأفضل أن يكون الطقس معتدلًا والهواء بسيطًا.

العلاقة الزوجية يجب تجنب الزواج نهائيا لمدة يومين كاملين بعد الحجامة.

يحرم الأكل بعد الحجامة

بعد إجراء الحجامة هناك عدة أنواع من الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها حتى لا تؤثر على صحة الجسم، ومن الممنوع تناولها بعد الحجامة

الكافيين قد يبطئ الكافيين من عمل الحجامة، بالإضافة إلى عدم القدرة على الوصول إلى النتائج المرجوة، لذلك يجب عدم شرب أي مشروب يحتوي على الكافيين.

المشروبات السكرية المشروبات التي تحتوي على السكر تفسد نتيجة الحجامة، وكذلك دخول السموم إلى الجسم.

منتجات الألبان يحرم على الحاجامة تناول أي نوع من مشتقات الألبان، فعلى الرغم من الفوائد العديدة للألبان، يفضل الابتعاد عن تناولها بعد الحجامة لمدة يوم كامل.

اللحوم المصنعة من الأفضل تجنب تناول اللحوم المصنعة لمدة 24 ساعة على الأقل بعد الإجراء، حيث يمكن استبدال اللحوم بالأسماك أو الأطعمة البسيطة.

عدم تناول الحمضيات لا يصح تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح بعد الحجامة.

أنواع الحجامة

الطريقة الأساسية للحجامة هي استخدام الأكواب، ولكن هناك طرق أخرى متنوعة يجب اكتشافها، منها ما يلي

الحجامة بالوخز بالإبر في هذا المزيج من الوخز بالإبر والحجامة، يتم استخدام إبر الوخز بالإبر في البداية، ثم يتم وضع كل كوب فوق كل إبرة.

مساج الحجامة بعد الشفط يبدأ المعالج بتحريك الأكواب لتدليك الجلد.

حجامة الوجه في هذا النوع يتم وضع أكواب صغيرة من السيليكون على الوجه من أجل المساهمة في تجديد البشرة، والقضاء على السموم الموجودة فيها.

الحجامة بالماء كل كوب يملأ بالماء الدافئ حتى الثلث، ثم يقلب الجلد لعملية الشفط.

فوائد الحجامة

أفاد الأشخاص الذين جربوا الحجامة بالعديد من الفوائد من هذا الإجراء، وبشكل عام يتضح أنه يحسن صحة الجسم، وكذلك يقوي العضلات، بالإضافة إلى علاج ما يلي

تقليل ضغط الدم المرتفع.

تحسين التهاب المفاصل.

تخلص من الصداع النصفي.

معالجة مشاكل الجهاز الهضمي.

تخلص من آلام الرقبة والظهر والكتف والركبة.

تساعد الحجامة في تخفيف مشاكل الجلد مثل خلايا النحل وحب الشباب.

الآثار الجانبية للحجامة

لا تؤدي الحجامة إلى العديد من الآثار الجانبية، ولكن غالبًا ما تحدث هذه الآثار أثناء العلاج، أو بعده مباشرة، ومنها ما يلي

احمرار الجلد

ظهور الندبات على الجلد.

الشعور بالدوار خاصة أثناء جلسة العلاج.

يمكنك ترك ورم دموي في المناطق التي أجريت فيها.

في حالات نادرة، قد يعاني الشخص من الغثيان أو التعرق.

قد يشعر المريض بألم في مواقع الشق بعد الجلسة.

الحجامة تترك علامات دائرية في الأماكن التي توضع فيها الأكواب.

بعد إجراء الحجامة، قد يؤدي ذلك إلى تهيج الجلد في المناطق حول حافة الكؤوس، وهي دائرية.

قائمة المحظورات بعد الحجامة بالتفصيل ، تعتبر الحجامة غحدى الاساليب الطبيعية والتي يتم استخدامها منذ القدم للتخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم ، وتساعد الحجامة على منح الجسم الحيوية والقوة من جديد ، وتساعد الحجامة للتخلص من قلة الشهية وعسر الهضم والصداع .