قائمة بأفضل 10 سيارات كورية خلال عام 2022-2023

تمكنت الصناعة الكورية فِيْ مجال السيارات من كسب ثقة سائقي السيارات فِيْ العالم. تم وضع قائمة بأفضل 10 سيارات كورية خلال عام 2022، والتي حققت مبيعات رائعة فِيْ جميع دول العالم والدول العربية على وجه الخصوص. نظرًا لقوة محركاتها التي تتميز دائمًا بالدفع الرباعي مناسب جدًا للقيادة على الطريق، والمتانة التي تتمتع بها العديد من الدول العربية والأمريكية، تمكنت الصناعة الكورية من ترك صناعة السيارات اليابانية جانبًا. فِيْ السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السيارات اليابانية مقارنة بأسعار السيارات الكورية.

قائمة أفضل 10 سيارات كورية فِيْ عام 2022

المركز الأول فِيْ القائمة هُو هِيْونداي إلنترا 2022، وقد استطاعت علامة هِيْونداي التجارية إطلاق سيارة رائدة فِيْ فئة السيدان المدمجة من خلال هِيْونداي إلنترا، والتي توفر مجموعة من الميزات والكَمْاليات التي يبحث عنها السائقون ويرغبون بها فِيْ السيارة. سبعة مستويات مختلفة وتعتبر SEL IVT الأكثر شعبية فِيْما بينها، فهِيْ تحتوي على محرك 2.0 رباعي الدفع ويبدأ سعر البيع من 22245 دولارًا أمريكيًا.

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أفضل السيارات الكورية عام 2022

احتلت هِيْونداي توسان المرتبة الثانية، والمعروفة بسلامة الطرق الوعرة والطرق الوعرة، ومحركها بسعة 1600 سي سي مع دفع رباعي و 6 وسائد هُوائية فِيْ التصميم الداخلي للسيارة.

تواصل علامة هِيْونداي معنا المركز الثالث من خلال سيارة هِيْونداي فِيْرنا الأكثر مبيعًا، حيث تصل قوة محرك السيارة إلى 1600 سم مكعب مع إنتاج يقدر بـ 123 حصانًا، مع نظام تثبيت السرعة الداخلي.

وجاءت فِيْ المرتبة الرابعة هِيْونداي i20، وهِيْ سيارة إزاحة 1200 سم مكعب، لكونها سيارة اقتصادية توفر الكثير من الوقود.

فِيْ المرتبة الخامسة تأتي كيا بيكانتو الساحرة ذات الدفع الرباعي، بسعة 1000 سم مكعب، بقوة 76 حصان، أما ناقل الحركة فهُو أوتوماتيكي.

فِيْ المركز السادس تأتي كيا سيراتو السيارة الأكثر شهرة فِيْ الدول العربية، فهِيْ تمتلك محرك قوي 1600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيكي، وتتميز بشكلها الحديث مع المصابيح الأمامية الكبيرة.

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فِيْ المرتبة السابعة تأتي كيا سبورتاج، وهِيْ مجهزة بمحرك 1600 سي سي وتشتهر بنظام الترفِيْه الحديث.

فِيْ المرتبة الثامنة كانت سيارة SsangYong، التي لديها محرك 1600 سم مكعب ومحرك قوي لجميع العجلات، مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

فِيْ المركز التاسع كيا ستونيك تأتي هذه السيارة بست سرعات مختلفة، محرك السيارة يشمل النظام الكهربائي بالإضافة إلى محرك البنزين.

فِيْ المرتبة العاشرة تأتي هِيْونداي ستانافِيْ بمحرك دفع أمامي 1600 سي سي مع نظام ترفِيْهِيْ.

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