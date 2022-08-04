قائمة “مدججة بالنجوم” تقود السعودية فِيْ دورة الألعاب الإسلامية

أعلن سعد الشهري، مدرب منتخب السعودية تحت 23 سنة، أنه يستعد للمشاركة فِيْ الألعاب الإسلامية “تركيا 2022”.

وجاءت قائمة السعودية على النحو التالي.

نواف العقيدي، عبد الرحمن السنيبي، رائد عزيبي، نواف القميري، خالد الداغيري، محمد اليامي، ريان حميد، نواف المطيري، مشعل الصبياني، محمد العوفِيْ، زكريا هُوساوي، عوض. – النشري، زياد الجهني، سامر المحيميد، فِيْصل الغامدي، هزاع الغامدي، محمد القحطاني، أيمن يحيى، سعد الناصر، أحمد الغامدي، هِيْثم عسيري، تركي المطيري، محمد. ماران.

نفذ منتخب تحت 23 سنة تدريباته اليوم داخل معسكره فِيْ مدينة بوردور التركية، استعدادًا للمشاركة فِيْ الألعاب الإسلامية “قونية 2022″، التي ستقام فِيْ تركيا، فِيْ الفترة من 8 إلَّى 16 أغسطس.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم، على ملعب جامعة محمد عاكف ارسوي، بإشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، وطبقوا خلالها تمارين بدنية واستعدادات بدنية.

جدول المباريات الخضراء فِيْ الألعاب الإسلامية

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب السعودي حملته فِيْ دورة الألعاب الإسلامية “قونية 2022″، حيث يواجه المغرب فِيْ 8 أغسطس، ثم أذربيجان فِيْ 10 أغسطس، ثم يختتم دور المجموعات أمام إيران فِيْ 12 أغسطس.

قاد سعد الشهري المنتخب السعودي للتتويج بكأس آسيا تحت 23 سنة “أوزبكستان 2022″، للمرة الأولى فِيْ تاريخه، بعد فوزه على أوزبكستان فِيْ النهائي بهدفِيْن مجانيين (انظر التفاصيل).

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