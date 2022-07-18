قائمة منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة الرأس في نهائي أمم إفريقيا

منتخب مصر لكرة اليد

أعلن الإسباني خوان بارندور، مدرب المنتخب المصري لكرة اليد، قائمة الفراعنة الذين سيواجهون الرأس الأخضر في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2022.

وتأهلت مصر للنهائي بعد فوزها على تونس في نصف نهائي البطولة الأفريقية 29/27.

فيما تأهل الرأس الأخضر لنهائي البطولة بعد فوزه على المغرب 23-19. دول كرة اليد الأفريقية

يبدأ موعد مباراة مصر والرأس في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد يوم الإثنين 18 يوليو الجاري.

تقام مباراة كرة اليد بين مصر وتونس في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد بقاعة “حسن مصطفى” يوم 6 أكتوبر.

قائمة فريق كرة اليد كما يلي

محمد علي – كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – احمد الاحمر – عبد الرحمن فيصل – ابراهيم المصري – يحيى خالد – محمد ممدوح هاشم

أحمد عادل – حسن قداح – يحيى الدرع – علي زين العابدين – عمر الوكيل بكار – محمد سند – مهاب سعيد – سيف الدرع – أكرم يسري – أحمد هشام سيسا

مباراة المنتخب الوطني ضد تونس ستنقل عبر “أون تايم سبورتس 3″، المذيع الحصري للبطولة القارية.