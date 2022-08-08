قائمة وتفاصيل الكليات التطبيقية المنتشرة في كافة المناطق

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس المطبقة تتوزع في جميع مناطق المملكة. تحسين كفاءة رأس المال البشري بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وتحقيق رؤية المملكة 2030.

قائمة الجامعات التطبيقية

نشر التعليم، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الاثنين، قائمة بالجامعات التطبيقية في مناطق المملكة التي تقدم برامج الدبلوم، منها الرياض، جازان، مكة المكرمة، تبوك، القصيم، الجوف، الشرقية، المدينة المنورة، الشمال. الحدود ومنطقة حائل ومنطقة عسير والباحة ونجران.

يمكن الاطلاع على تفاصيل الجامعات ومواقعها الإلكترونية من خلال الرابط التالي هنا.