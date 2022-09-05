تفاصيل انتحار قاتل الفتاة المصرية أماني عبد الكريم في المنوفية، عثرت الشرطة المصرية على جثة قاتل الفتاة المصرية أماني عبد الكريم في المنوفية في مساء يوم الأحد بعد قيامه بإطلاق النار على نفسه مما باشرت الأجهزة الامنية بفتح تحقيق كامل في ذلك، حيث تم إصدار بيان كامل يوضح تفاصيل انتحار قاتل الفتاة المصرية أماني عبد الكريم بطريق الإسكندرية .

تفاصيل مقتل أماني عبدالكريم في منوفيه

حسب ما وضحت بعض المصادر المقربة من الفتاة أماني عبد الكريم، فقد وضحت بان الشابة أماني تعرضت للملاحقة والتحرش من قبل شاب يدعى أحمد فتحي لأكثر من مرة بعد رفض عائلة أماني عبد الكريم رفض قاطع خطوبته من ابنتهم بسبب أخلاقه السيئة و تعاطيه للمخدرات، حيث توعد الشاب بانه سينتقم ، وكان انتقامه في صباح يوم الأحد الرابع من سبتمبر حيث قام وأطلق النار بشكل مباشر على أماني عبد الكريم مما أدى الى مقتلها على الفور. .

من هو قاتل الفتاة المصرية أماني عبد الكريم في المنوفية

يعد قاتل الفتاة أماني عبد الكريم شاب مصري أحمد فتحي عميرة، في العشرينات من عمره، أقدم في صباح يوم الأحد بإطلاق النار صوب ظهر المدورة أماني عبد الكريم لينتقم لنفسه بعد رف عائلتها لتزويج لسمعته السيئة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية بملاحقة لشاب أحمد فتحى حتى تم إلقاء القبض عليه في صباح يوم الإثنين منتحر بنفس السلاح الذي قتل فيه أماني عبد الكريم

تفاصيل انتحار قاتل الفتاة المصرية أماني عبد الكريم

عثرت الأجهزة الأمنية المصرية صباح يوم الإثنين على جثة أحمد فتحي قاتل الفتاة المصرية أماني عبد الكريم بسلاح ناري بطريق الاسكندرية الزراعي بالمنوفية منتحر بنفس السلاح الذي قام بقتل فيه الفنانة أماني عبد الكريم، كما وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتحقيق ويذكر بان الفتاة لاقت مصرعها في مساء يوم السبت بعد الإعتداء عليها من قبل شاب بسلاح ناري.

بينت الأجهزة الأمنية الفترة الأخيرة تفاصيل انتحار قاتل الفتاة المصرية أماني عبد الكريم بعد تعرضه الى قتل نفسه بسلاح ناري نفي السلاح التي الذي استعمله في قتل أماني عبد الكريم، وقد باشرت الشرطة بالتحقيق.