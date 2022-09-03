قاتل النصر يكشف “سر” هدف التعاون فِيْ الدقيقة 102

سقط الفريق الكروي الأول لنادي النصر فِيْ فخ الهزيمة (1-0) على يد التعاون، فِيْ المباراة التي واجهته على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، فِيْ إطار المباراة. الجولة الثانية من الدوري السعودي “روشن”.

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حقق فريق النصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، فوزه الأول، فِيْ اليوم الأول من دوري “روشن” السعودي، على حساب الوحدة (1-0).

انتصار القاتل يكشف “سر” هدف التعاون فِيْ الدقيقة 102

وسجل التعاون، عبر النجم سميحان النابت، هدف الفوز على النصر فِيْ الدقيقة 102، بعد أن استمرت المباراة المثيرة بين الاثنين لفترة طويلة، بسبب جدل التحكيم حول إلغاء المباراة. هدف الكاميروني ليوناردو تاوامبا.

وأشار النابت فِيْ تصريحات لـ “SSC” الرياضية إلَّى أن المباراة كانت رائعة للغاية من جانب الطرفِيْن، النصر والتعاون، مضيفا أن الهدف غير المسموح به هُو ما أعطى دفعة معَنّْوية لتحقيق النصر.

وتابع “كنا أفضل من النصر خاصة فِيْ الشوط الأول. المستوى الذي ظهرنا فِيْه يؤكد أن التعاون يمكن أن يفوز على أي فريق فِيْ الدوري السعودي”.