قاتل شيماء جمال يكشف آخر كلماتها حرام إرحمني عَنّْدي بنت محتاجة لي

كشف أيمن حجاج، المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين بمصر، عَنّْ اعترافات جديدة صادمة عَنّْ جريمته.

قال حجاج إن آخر كلمات شيماء كانت “حرام، ارحمني، خذ كل شيء، لكنها ستعيش”. لدي فتاة تحتاجني “. ومع ذلك، استمر فِيْ قتلها حتى أخذت أنفاسها الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية ما قاله المشتبه به البالغ من العمر 52 عامًا أثناء اعترافه للسلطات الأمنية، موضحًا “تزوجت المذيعة شيماء جمال فِيْ 17 فبراير 2022 بوثيقة زواج رسمية، ونحن نخفِيْ الزواج. زواج رسمي. . زواجي من والدة أولادي، وخلال هذه الفترة اتفقنا على عدم إفشاء أو إعلان ذلك “. لكن شيماء كانت مادية وبدأت تهددني بالكشف عَنّْ أسراري وأسرار شريكي فِيْ وظائف أخرى غير مهنتي. ، و مقايضة ثروتي بالأسرار.

قال حجاج “اقترحت صديقي أن أقتلها وأدفنها فِيْ منطقة نائية يصعب الوصول إليها. ظللنا نبحث عَنّْ مزرعة حتى وجدناها فِيْ منطقة البدرشين، ثم اشترينا أدوات الجريمة التي تتكون من أدوات الحفر والسلاسل والسلاسل وماء النار التي حصلت عليها بعلمي “.

وتابع فِيْ اعترافاته “ذهبنا أنا وشريكي إلَّى المزرعة قبل أن أخبر شيماء وأخدعها لشراء مزرعة، وهِيْ الحيلة التي استدرجتها بها إلَّى مكان قتلها، مع العلم أنها تحبها. ثم حفرنا قبرًا عميقًا وأعددنا كل شيء، وذهبت إلَّى شيماء وأخبرته أنني قبلت شروطه واشتريت. لديها مزرعة كبيرة فِيْ البدرشين باسمها، لكن عليك فحصها قبل شرائها “.

وأضاف أول مرة دخلنا فِيْها المزرعة أغلقنا الباب عليها، وضربتها فِيْ رأسها بمسدس حتى نزل الدم، وصرخت وصرخت وقالت (حرام ارحمني). أنا، خذ كل شيء، لكنني سأعيش، لدي فتاة تحتاجني).

وأشار المتهم إلَّى أنه لم يكترث بما قالته الضحية، وأضاف “ألقيناها على الأرض وغطينا أنفاسها حتى ماتت، ثم قيدناها بالسلاسل وألقيناها فِيْ القبر الذي حفرناه، ثم وضعَنّْاها. تشتعل فِيْها النيران لتشويه خصائص الجريمة “.

أمرت النيابة العامة المستشار حمادة الصاوي بإحالة القضية التي اتهم فِيْها أيمن حجاج عضو إحدى الجهات القضائية وحسين الغربلي صاحب شركة إلَّى محكَمْة الجنايات المختصة. استمرار اعتقاله على ذمة المحاكَمْة ؛ وذلك لمعاقبتهم على ما اتهموه بقتل الضحية شيماء جمال – زوجة السابق – مع سبق الإصرار والترصد.

وثبت النيابة العامة أدلة المتهمين بناء على إفادات 10 شهُود، من بينهم صاحب المحل الذي اشترى فِيْه المتهمان أدوات الحفر والمواد الحارقة، وكذلك البيانات التفصيلية للمتهمين فِيْ التحقيقات، والتي بدأت بإرشاد المتهم الثاني إلَّى مكان الجثة فِيْ المزرعة وبيانه المفصل بالجريمة، ثم اعتراف المتهم الأول بعد القبض عليه بارتكاب جريمة القتل.

كَمْا تضمنت الأدلة وجود بصمات وراثية للمتهمين الاثنين على قطعة قماش عثر عليها على جسد الضحية، استخدمت فِيْ الحادث، فضلا عَنّْ وجود رقائق الهاتف التي استخدمها المتهم والضحية فِيْ اليوم. من الجريمة ضمن النطاق الجغرافِيْ لبرج الاتصالات الواقع بالقرب من المزرعة المعَنّْية.