قادماً من بريطانيا.. وصول رحالة عراقي إلى مكة مشياً لأداء الفريضة

وكان العراقي آدم محمد قد وصل إلى مكة سيرًا على الأقدام وبعربة ذات ثلاث عجلات لنقل متعلقاته، وكان قد انطلق من بريطانيا في الأول من آب (أغسطس) الماضي متوجهاً إلى مكة لأداء فريضة الحج.

كان آدم قد حدد لنفسه هدف الوصول إلى الأرض المقدسة في يوليو.

قال آدم إنه عاش في بريطانيا حوالي 25 عامًا، وحول قراره الذهاب سيرًا على الأقدام إلى مكة المكرمة، أوضح أنه “بعد فرض حظر التجول بسبب جائحة كورونا، انشغلت بقراءة القرآن وفهمه. وبعد عام ونصف من الدراسة العميقة للقرآن استيقظت ذات يوم. من النوم، وجدت شيئًا في صدري يقول لي أن أذهب سيرًا على الأقدام إلى مكة “.

وأشار إلى أن استعداداته للرحلة استغرقت شهرين فقط، وأن منظمة بريطانية مدت يد العون له.

من خلال رحلته يؤكد آدم أنه لم يتعرض للمضايقات سوى أن الشرطة اعتقلته في عدة دول للاستفسار بعد أن فوجئوا بموقفه، مبينًا أن الكثير من الناس ساعدوه في طريق رحلته، لكنه لم يطلب المساعدة. من أحد، ويؤكد أن ما يفعله هو في سبيل الله وليس في سبيل الله. تسجيل السجلات.

وأظهر مقطع فيديو الفرحة التي طغت على الرحالة العراقي آدم محمد البالغ من العمر 52 عاما لدى وصوله إلى مكة المكرمة بعد أكثر من عشرة أشهر قضاها على الأقدام. قادم من بريطانيا لأداء فريضة الحج.

أعرب عدد من أهالي مكة والحجاج المتواجدين في مسجد السيدة عائشة بالتنعيم عن سعادتهم بوصول آدم الذي بدأ رحلته مشيا على الأقدام من بريطانيا قبل 10 أشهر و 25 يوما مرورا بإحدى عشرة دولة إلى مكة. لأداء فريضة الحج لهذا العام.

ولدى وصوله إلى مكة قال “الحج هو أسمى وأغلى أمنياتي”، معربًا عن شكره لأهل المملكة الذين أمطروه بكرمهم منذ وصوله إلى المملكة العربية السعودية.