قاسم ملحو يستذكر والده الراحل بوفاته انكسر قلبي

استذكر الفنان السوري قاسم ملحو والده الراحل، بمناسبة الذكرى الثانية لرحيله، بكلمات مؤثرة، متمنيا له الرحمة والمغفرة.

نشر ملحو على صفحته الشخصية على “فِيْسبوك” مجموعة من الصور، وثق فِيْها وقت زيارته لقبر والده ووالدته الراحلين، وكذلك صورة له مع والده الراحل، وربطها بعلامة. تعليق عبر فِيْه عَنّْ حزنه على فراقهما.

وكتبت الفنانة السورية “الذكرى الثانية لرحيل أحبائي أبي الحبيب بوفاته تحطم قلبي وجف روحي. الرحمة له ولوالدتي ربي يرحمهم. أنهم”. لقد رباني عَنّْدما كنت صغيرا “.

وتلقى ملحو التعازي والتعازي من عدد كبير من الفنانين فِيْ تعليقاتهم على منشوره، ومنهم الفنانة شكران مرتجى، ومحمد زهِيْر رجب، وسالي بسمة، وسلمى المصري، الذين علقوا “رحمه الله وأطيبها. وجعل راحته السماء. “

كَمْا انخرط المتابعون فِيْ التدوينة، داعين الرحمة على والديهم الراحلين، سائلين الله أن يتغمد أهل الفقيد بالصبر والراحة.

توفِيْ محمود ملحو والد الفنان قاسم ملحو فِيْ 2 سبتمبر 2022، بعد إصابته بمشكلة صحية أدت إلَّى تدهُور صحته.

وقال ملحو فِيْ تصريحات سابقة لـ “العرب اليوم” إنه كان شديد التعلق بوالده، واصفًا إياه بـ “أثمن شخص” فِيْ حياته، إضافة إلَّى كونه أغلى من زوجته وأولاده، وأثمن. شخص فِيْ حياتك من أي وقت مضى.

وكشف أن والده كان يعبر دائمًا عَنّْ فخره به، وبما حققه فِيْ مسيرته الفنية، حيث يتمتع بعقل وفكر عظيم رغم عدم متابعته لتعليمه، لكنه رجل متدين عظيم وله مكانة متميزة. وفكر.

أحدث أعمال قاسم ملحو

على الصعيد الفني، كان آخر أعمال الفنان قاسم ملحو مسلسل “حارة القبة 2” تأليف أسامة قكاش وإخراج رشا شربتجي، حيث قام بدور “حاتم أبو سليم”.

كَمْا ظهر فِيْ مسلسل “بروكار 2” تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهِيْر رجب وشخصية “حناي السنانيري”.

أيضا فِيْ مسلسل “باب الحارة 12” تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهِيْر رجب، ولعب دور “أبو مشعل”.