قاسم يتمسك بالبقاء مع النصر السعودي

وظل محمد قاسم لاعب الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر السعودي مع العالمية رغم العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت تقارير إعلامية أن محمد قاسم رفض عدة عروض من الرائد والوحدة والخليج لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يتقاضى راتبا أعلى في النصر.

عامان فقط باقيا على عقد محمد قاسم أول لاعب في فريق نادي النصر السعودي لكرة القدم.

أنهى فريق النصر الأول لكرة القدم الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين، واحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 61 نقطة.

ويقيم الفريق الأول لكرة القدم حاليًا في نادي النصر بإسبانيا، حيث أقيم معسكرًا تحضيريًا للموسم الجديد.