لا يوجد صوت فِيْ الوقت الحالي، الطابق العلوي يتحدث عَنّْ إطفاء الأنوار فِيْ ملعب مرسول بارك، خلال مباراة النصر والوحدة، فِيْ الجولة الأولى من دوري روشان بالسعودية.

حقق الفريق الكروي الأول لنادي النصر فوزا مهما على الوحدة بنتيجة 1-0 فِيْ المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وأحرز الكاميروني فِيْنسينت أبو بكر هدف الفوز فِيْ الدقيقة الثالثة، بعد استخدام كرة عرضية، ليوجه رأسية إلَّى الزاوية اليمنى من هدف الوحدة، وسجل العالمية أول 3 نقاط فِيْ مسيرته مع منتخب السعودية. مسابقة دوري روشان، فِيْ حين تم تجميد الميزانية العمومية للوحدة، الصاعد حديثاً، بدون نقاط.

وأثناء الاحتفال بالهدف، تم إطفاء “إضاءة” ملعب مرسول بارك، فِيْ مشهد مشابه لدخول المصارعين المحترفِيْن إلَّى “WWE”، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً فِيْ المجتمع الرياضي السعودي.

حرص عدد كبير من النقاد الرياضيين ووسائل الإعلام على التعليق والتعبير عَنّْ آرائهم بشأن إضاءة ملعب مرسول بارك.

يقدم موقع “سعودي سبورت” رسمًا بيانيًا يسلط الضوء على أهم التصريحات التي أدلى بها الإعلاميون والنقاد سواء من خلال حساباتهم الشخصية على “تويتر” أو عبر البرامج التلفزيونية.

احمد القموخ

إطفاء الأنوار أثناء الاحتفال أغضبتهم، ولم يزعجهم ذلك بسرقة البطولات فِيْ الظلام. سنقوم بإطفاء الأنوار فِيْ الاحتفال فِيْ كل مرة، حتى يتم تشغيل تلك المنصات المليئة بالكؤوس المسروقة، ثم … لن يحجب أي ضوء الشمس عَنّْ العالم.

محمد العَنّْزي

جمال الانتصار هُو الذي أطفأ النور ولا ألوم الأندية التي ليس لديها ملاعب خاصة. أطالب باستمرار الحركة وتطويرها.

رامي التونسي

استغربت هذه الخطوة .. لو ألقيت زجاجات ماء بينما انطفأت أضواء الملعب بعد هدف الفوز، فمن سيعاقب

عبدالله بن زنان

نسى بعض الإعلاميين جمال مباريات الجولة الأولى، وركزوا على إطفاء بعض الأضواء فِيْ مستر بارك عَنّْد تسجيل هدف الفوز، وهذا يحدث فِيْ البطولات الأوروبية والأمريكية، لكن أحبائنا خائفون. من الظلام، حَقيْقَة من أطلق عليهم اسم # أبو_مبا_مديا.

سليمان الخيلان

بعد هذا الحادث غير القانوني، هل تحاسب لجنة الحكام حكَمْ المباراة ومراقب المباراة

محمد الدويش

تطابق مرة أخرى مع المصباح الكهربائي! تحيا لا تسمعك تتجاهلنا!

علي الحبسي

مثل هذه الأمور تحدث فِيْ الدوري الإنجليزي، وحدث لي عَنّْدما كنت لاعباً فِيْ هام سيتي، انطفأت الأنوار، وهِيْ حركة جميلة، وهِيْ إضافة إلَّى إستاد النصر والدوري السعودي.