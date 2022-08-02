قالوا عَنّْ الأهلي فِيْ دوري يلو |الراقي سينتقم وتكريم النفِيْعي مطلب

سادت حالة حزن جماهِيْر الأهلي، بعد استهزاء فريقهم، بعد إعلان جدول مباريات الفريق فِيْ دوري الدرجة الأولى “الأصفر”، بعد هبوطه التاريخي إلَّى الدرجة الأدنى.

أعلنت لجنة مسابقات الدوري الأصفر الممتاز عَنّْ إصدار جدول مباريات الموسم الجديد 2022-2023.

واجه النادي الأهلي القيصومة، فِيْ اليوم الأول من الدوري الأصفر، على ملعب مدينة ري عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مباراة الأهلي والقيصومة فِيْ الجولة الأولى من الدوري الأصفر، يوم الأربعاء 24 أغسطس.

يحل الأهلي ضيفا على نظيره فِيْ جدة يوم 5 أكتوبر المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، الساعة 815 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيكون الراقي ضيفا كبيرا على فريق الرياض الساعة السادسة مساء يوم 17 أكتوبر فِيْ المملكة الكلاسيكية.

“سعودي سبورت” يستعرض ما قالته وسائل الإعلام عَنّْ تواجد الأهلي فِيْ الدوري الأصفر من خلال الإنفوجرافِيْك التالي.

محمد الشيخ

تواجد الأهلي بالدرجة الأولى بالدوري الأصفر أصبح حَقيْقَة أن محاولات الهروب من واقع الهبوط بتظليل الشمس بأصابع يد واحدة لا طائل من ورائها، وكل ما يتصالح به أهل الأهلي مع هذا الواقع. ونتعايش معها، وتدعم الإدارة وجهاز كرة القدم لعودة الأهلي ويخرج باكيا على اللبن المسكوب، ويتاجر فِيْ الأزمة.

عوض العاطف

أنصح الوزارة بتكريم إدارة النفِيْعي التي تسببت فِيْ سقوط الأهلي، واستخدام مهاراتها الإدارية فِيْ اتحاد الكرة.

تركي الغامدي

ذهبت أحلام بعض الأهلي وتوسلاتهم وهاشتاقاتهم بعدم النزول والبقاء مع الكبار أدراج الرياح. ننتظر أول ظهُور أمام القيصومة يوم 24 أغسطس. نتطلع إلَّى ديربي جدة ضد جدة يوم 5 أكتوبر. قِصَّة الأهلي وجمهُوره ومعلوماته لم تساعده فِيْ إنقاذه من الهبوط … الصحيح.

احمد القموخ

من الآن فصاعدا سأعلن تشجيعي للأهلي على العودة إلَّى مكانه الطبيعي وإزاحة الكبار والمنافسة على جميع البطولات. تم العثور على هذه القلعة لتظل مجيدة فِيْ السماء. الأهلي سيعود وينتقم ممن اعتقدوا أن تهُورهم سيخرج الأهلي من الأربعة الكبار، وسيلتقي شمعون بما تعرفه قريبا.

عيسى محمد الحكَمْي

القوي يواجه مصيرهم … الجبان يفرح فرحا. لقد سقط الأهلي العظيم لكن تاريخه ونبله وأتباعه ومعَنّْويات الفرسان من حوله لم تسقط.

عبدالله البرقاوي

الأهلي لا يزال كبيرا سواء فِيْ الدوري المحترف أو الدوري الأصفر. مقابل كل حصان يسقط عليه يعود أقوى إن شاء الله. رويال نادٍ كبير تاريخياً وشعبياً، ولم يصبح عصره “ممراً صغيراً” أو محطة لتزويد الفرق المتنافسة بأبرز لاعبيها.