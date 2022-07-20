قالوا عَنّْ بيان مركز التحكيم| كلمات نارية بين مؤيد ومعارض

حاليا، لا يوجد صوت أعلى، فِيْ الشارع الرياضي السعودي، فوق إعلان مركز التحكيم الرياضي وقضية نادي النصر ضد الميدان الدولي المتوسط ​​محمد كانو ونادي الهلال.

وشهدت الساعات الماضية تصريحات وتغريدات مثيرة للجدل من جهة ومهمة للغاية من جهة أخرى، بعد أن رد المركز السعودي للتحكيم الرياضي على الاتهامات الموجهة إليه ؛ بإذن من نادي الهلال على حساب الفوز.

وأكد مركز التحكيم أنه يعدل نصوص بعض مواده. جزء من رغبتها فِيْ تطوير المعايير وقواعد العمل ؛ بعيد عَنّْ أي اتجاه.

وأعلن “التحكيم” إجراء تعديل على المادة 29 وغيرها فِيْ 12 مايو 2022. حيث تم النص على عدم تنفِيْذ التعديلات المذكورة فِيْ الحالات التي يتسلمها المركز قبل هذا التاريخ.

تستعرض “السعودية الرياضية” تصريحات وتغريدات أبرز وسائل الإعلام حول بيان مركز التحكيم الرياضي، فِيْ الإنفوجرافِيْك التالي.

محمد الدويش

الحق فقط انتصر القانون وانتصر بيان مركز التحكيم على المعسكرين النصراوي والهلالي وأنصارهما. لا يوجد تطبيق للتعديل فِيْ قضية Kno، وكل ما تم طرحه كان مع رياح الاتجاهات. الغريب أن كل ميدان أعلن النصر بعد الإعلان، وسأهزمهما معا!

عثمان أبو بكر مالي

هل تغيرت أدوات اللعبة ونقاط قوتها فِيْ الرياضة السعودية بفضل تأثير الوسائط اللينة، هل تتعلم وتستفِيْد الأقطاب الأخرى

بندر الرزيحان

البيان التفسيري بين الحَقيْقَة، أنصر الله على الحَقيْقَة فِيْ هذا البيان، والسؤال لماذا صدر هذا البيان التفسيري اليوم ، مركز التحكيم الرياضي لمدة 3 أو 4 أشهر، وطالب الهلال بحق الإجراءات المؤقتة، وهُو حق مكتسب.

فهد الروقي

كاتب هذا البيان خائف ومذعور من الاضطراب والضجيج. إذا كنت تستجيب لصوت الإزعاج، فهذا ليس نظامًا. هذا هُو الخوف. هذا رعب ما أصبح معيبًا. لديك قوائم بأسباب خوفك وأصدرت بيانًا.

احمد العجلان

بيان يزيل كل الشكوك والاتهامات .. وقضية كنو والنصر وقعت قبل تعديل هذا النظام وستطبق عليهم القرارات التي سبقت هذا القرار ويكفى مساءلة مؤسساتنا الرياضية.

مبارك الشهري

وبعد إعلان مركز التحكيم تم التأكيد رسمياً على أن قضية النصر وكانو والهلال لا علاقة لها بالقواعد المعدلة.

سعود الصرامي

شكراً لأولادي، رجال مركز التحكيم الرياضي، لشفافِيْتهم ونزاهتهم، ولكل “مشجع” رسم هاشتاغ واتجاهات التعصب، بهدف زعزعة استقرار رياضة “بلدي” وتحويلها إلَّى ساحة صراعات كاذبة، انطلاقا من ميله وتعصبه واهتمامه بـ “التستر” على فشله وعدم قدرة ناديه على الصعود إلَّى منصة التتويج

فهد الروقي

مثبتة بأدلة قاطعة غالبًا ما تأتي إغاظتهم (نتيجة)

محمد الذيدى

منذ حادثة ترقيتهم وهذا هُو وضعهم، فإن لعبة شحنهم وسياساتهم هِيْ ضوضاء، ولعبة قائدهم هِيْ الملاعب والصعود من المنصة والبطولات المسيطرة، عَنّْدما يواجهُون القائد فِيْ الميدان يربكهم مرات عديدة. ينتهِيْ القتال بنتيجة تاريخية أو قطيع مدمر أو تركيز أزرق مؤلم، معادلة كل شيء كلما زاد الجلد والعَنّْف كلما زاد الضجيج والشك.

محمد ابو هداية

بيان توضيحي مهم وعملي، آمل ألا نقرأ أي شيء يتعارض مع هذا الاتجاه. شكرا للقيادة المتميزة والمنحازة لنادي النصر وفق القواعد والقوانين.