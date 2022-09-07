قالوا عَنّْ تعليق إيقاف حمد الله .. هزيمة النصر و”جحفلة المكاتب”

لا يوجد صوت فِيْ شوارع الرياضة السعودية الآن، على رأس الحديث عَنّْ قرار رسمي من مركز التحكيم بتعليق عقوبة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله المحترف فِيْ صفوف الاتحاد.

وكانت لجنة المحترفِيْن السعودية قد أصدرت عقوبة بحق حمدالله، بتوقيف المهاجم المغربي لمدة “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده، مع الفريق الأول للنادي. نصر.

تلقى نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، اليوم الأربعاء، رسالة رسمية من المركز السعودي للتحكيم الرياضي، تفِيْد بأن العقوبة التي أصدرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بحق عبدالرزاق حمدالله، قد تمت. موقوف عَنّْ العمل. وبالتالي يحق للاعب المشاركة مع الفريق من المباراة القادمة.

أراد عدد كبير من النقاد الرياضيين ووسائل الإعلام التعليق والتعبير عَنّْ آرائهم بشأن قرارات مركز التحكيم بتعليق عقوبة الحمد الله.

يقدم موقع “سعودي سبورت” رسمًا بيانيًا يسلط الضوء على أهم التصريحات التي أدلى بها الإعلاميون والنقاد سواء من خلال حساباتهم الشخصية على “تويتر” أو عبر البرامج التلفزيونية.

سعود الصرامي

من يضحك أخيرًا يضحك أطول … عاد الحمد لله

صالح الفهد

وزعم المحامون أن قرار مركز التحكيم بوقف إيقاف اللاعب المغربي حمدالله غير قانوني وأن شروط الإيقاف لا تنطبق عليه.

عدنان جستينية

أنا أسحب الشكوى يا مشجعي و ما كان مخفِيْ كان أعظم. أود أن أسمعك كواحد من أولئك الذين احتفلوا بالعدالة ودعموا تطبيق النظام. من الآن فصاعدا اقرأ تغريداته وصيحاته وماذا الليلة. وغدا وبعد ذلك يتكلمون ويرون ويستمعون إلَّى استغراب تناقضاتهم وأكاذيبهم وقصص ألف ليلة وليلة بالمناسبة ما هِيْ أخبار أنتي نونو

عثمان أبو بكر مالي

انتصار ناجح ومبهر ودعم متوقع للمنتخب ومدربه نونوسانتو بارك الله فِيْ المجهُود عَنّْدما تقول جاك الحرسان.

محمد البكيري

الساطي حمدالله، لو لم يكسر الإيقاف المؤقت له، باستثناء اللعب مع فريقه الاتحاد فِيْ الجولة الخامسة أمام النصر لكان انتصار معَنّْوي على من تسبب فِيْ إيقافه كافِيْا، يذهب هكذا، يشرب فِيْ الليل.

ناصر الطميحي

فِيْ هذا الطقس الحار والقرارات الصارمة، أفضل نصيحة هِيْ أن تضع الحنة على رأسك، فِيْمكنها أن تنعش جبهتك وتزيل الظلم الذي تعيشه حاليًا. فِيْ الرأس فِيْ هذا كايلا.

عيسى الجوكَمْ

هناك حفلة بالملعب … وصلنا إلَّى حفلة المكتب … خذها بروح رياضية … تراها على أنها مقالب وأزيز، لا أكثر … !!

فهد السميح

جميع الأندية التي طالبت بوقف عقوبة لاعبيها الخاضعين للعقوبات أوقفت من قبل مركز التحكيم باستثناء نادي الهلال، وهُو النادي الوحيد الذي رفض منحه حقه عَنّْدما طلب إجراءات مؤقتة.