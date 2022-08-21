قالوا عَنّْ صفقة “غريب”.. نجم عالمي بتمويل هلالي ولن ينجح فِيْ النصر

لا يزال انتقال عبد الرحمن غريب من الأهلي إلَّى النصر يثير الكثير من الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خاصة بعد تقارير ربطت رحيل اللاعب بالهلال.

وأعلن النصر تعاقده مع غريب لاعب الأهلي لمدة أربعة مواسم، فِيْ صفقة كلفت العالم 25 مليون ريال.

حرص عدد كبير من النقاد الرياضيين والإعلاميين على التعليق والتعبير عَنّْ رأيهم بشأن تعاقد النصر مع النجم البالغ من العمر 25 عامًا، وخروجه من الأهلي رغم صعوبة موقف الراقي خلال الموسم الجديد.

وهبط الأهلي إلَّى الدوري الأصفر، حيث سيلعب مباراته الأولى فِيْ دوري الدرجة الأولى ليلة 25 أغسطس، أمام القيصومة على ملعب جوهرة المشعة فِيْ جدة.

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تصريحات إعلامية عَنّْ انتقال غريب من الأهلي إلَّى النصر

عبد الكريم الحمد

كان رحيل عبد الرحمن غريب إلَّى النصر مفاجأة، وإهمال الأهلي مثل هبوطه للدوري الأصفر، ولن تكون عودته إلَّى دوري المحترفِيْن سهلة.

عيسى الجوكَمْ

غريب نجم متميز وموهبة مبهرة الثمن باهظ عليه. وتفاجأ بانتقادات بشأن قيمة انتقاله من الأهلي إلَّى النصر. يكفِيْ أنه اشترى عقده ليلعب فِيْ العالم.

علي هبة

اشترى النصر عقدًا غريبًا بأموال كنو، صفقة نصرة ممولة من الهلالي. أكثر من ذلك، تعذيب ماكو

احمد النبط

عبد الرحمن غريب لاعب متميز، لكنه لن ينجح فِيْ الفوز، ولن تلعب كلاعب مهم، ومن جاء قبلك لم ينجح.

علي الزهراني

فِيْ معارك الملاكَمْة لن ترى ضربة قاتلة أشد وأخطر من تلك التي وجهها ماجد النفِيْعي وإدارته ضد الأهلي وتاريخه وجمهُوره. هذه الضربة كانت لأهل الأهلي ضربة قاتلة وغادرة وقاتلة.

محمد البكيري

الحَقيْقَة صحيحة، غريب نصراوي، عقد الموسم بلا منازع، وبصراحة النصر الحليف الوفِيْ للأهلي كَمْا يقولون، جذب (مهنياً) الأنظار على فريق الأهلي، بعد شهُور جددوا عقدك.

عبد الرحمن الزهراني

إذا دخل الانتصار على غريب من النافذة … يجب معاقبة المغتصب واتباع الشريكين … وإذا كان من خلال الباب فإن قانون الاحتراف وشيطنته انتصار وهم.