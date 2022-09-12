قالوا عَنّْ قائمة رينارد|غريب ضحية النصر ومقارنة تنصف لاعب الاتحاد

وأصبحت قائمة المنتخب السعودي “موضوع مواضيع” فِيْ الشارع الرياضي، وزاد الأمر الجدل، ودخول اللاعبين الذين غابوا عَنّْ المشاركة قرابة 6 أشهر وخروج المتفوقين من أنديتهم. من حسابات المدرب الفرنسي هِيْرفِيْه رينارد.

أعلن المدرب الفرنسي، هِيْرفِيْ رينار، دعوة 26 لاعباً إلَّى القائمة الرسمية التي تواجه الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، فِيْ مباراة ودية، فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، استعداداً لمونديال العالم الذي ينطلق فِيْ قطر المقبل. شهر نوفمبر.

وشهدت قائمة المنتخب السعودي لكرة القدم، على مستوى الغياب، عدة مفاجآت، منها إقصاء عبد الرحمن غريب نجم النصر، وعبد الرحمن العبود جناح الاتحاد، إضافة إلَّى عبد الله العبد. – معيوف حارس الهلال.

اقرأ أيضا …

بعد الانتقادات، رسالة رينارد إلَّى غريب وآخرين مستبعدين من الخضر

رد قوي على حارس الهلال .. المعيوف يبرر عدم استدعائه للملعب الأخضر

وفِيْ نفس الوقت دخل الثنائي الذي غاب عَنّْ المشاركة مع أنديته لبعض الوقت، نجم المولد الشباب ومحمد كنو، الميدان المتوسط ​​للهلال، وكذلك دخول النجم. -اهلي. المهاجم هِيْثم عسيري الذي يلعب فِيْ الدرجة الأولى وخروج غريب.

حرص عدد كبير من النقاد الإعلامي والرياضي على التعليق وإبداء آرائهم فِيْ قائمة المنتخب السعودي.

يقدم موقع “سعودي سبورت” رسمًا بيانيًا يسلط الضوء على أهم تصريحات الإعلاميين والنقاد سواء من خلال حساباتهم الشخصية على “تويتر” أو عبر البرامج التلفزيونية.

علي السلامي

ويتصدر فهد المولد ومحمد كانو القائمة، رغم أنهما لم يلعبوا مباراة رسمية منذ فترة، بينما خرج عبد الرحمن غريب من القائمة لأول مرة رغم انخراطه النشط مع ناديه الجديد.

حسن السبهان

فهد المولد وكنو لم يلعبوا منذ أكثر من ستة أشهر. من المفترض ان يكون الفريق للمنتخب انت فِيْ مونديال وليس فِيْ بطولة خليجية .. احمد با مسعود لمدة عامين مع الفِيْحاء ليس اكثر من الذين انتقلوا الى الاتحاد.

خالد البدر

قرار استبعاد عبد الرحمن غريب من معسكر المنتخب الوطني المقبل هُو علامة استفهام، وهِيْ نفس القائمة التي حضرها الثنائي “محمد كانو” و “فهد المولد”، اللذان تم إيقافهما عَنّْ المشاركة الرسمية لفترة طويلة. زمن. الوقت، هِيْرفِيْه رينارد هُو الشخص الذي ينتقد نفسه لاختياراته لهذا التشكيل! !

فلاح القحطاني

أدواتك هِيْ “خياراتك”، لذا اخترها بشكل أفضل يا هِيْرفِيْ رينارد. مشاركتنا القادمة تعَنّْي الكثير بالنسبة لنا. نحن لا نهتم بمن تختاره أو من تستبعده بقدر اهتمامنا بمشاركة جديرة باسم El País الفريق الحالي ليس نهائيًا، ولا يزال هناك الكثير من الوقت وما زلت أثق فِيْ خياراتهم.

وليد الفراج

لا تضيعوا الوقت فمدرب المنتخب السعودي غير مقتنع بعبدالله المعيوف والضغط كان لحظة جيدة للحكَمْ قلت ان رينارد يبحث عَنّْ شرط جزائي وهذا من هامش 2005

عادل الملحم

عزيزي رينارد مقارنة بين العبود ونواف العابد “العبود من الخلف الى الامام بسم الله ان شاء الله خطره فِيْ كل مكان وصار مصدر قوة العبود. فريق الاتحاد على الجانب الأيمن، بينما نواف العابد شخصيًا لا أتذكر متى كانت آخر مرة تابعته فِيْه وكَمْ دقيقة لعب مع فريق الشباب، هذه قمة جبل الجليد وما كان مخفِيًْا كان أكبر.

محمد الشيخ

دخول لاعب الأهلي الحالي هِيْثم عسيري الذي يتواجد مع فريقه فِيْ (الدوري الأصفر)، قائمة الاختيار، وخروج عبد الرحمن غريب الذي رحل عَنّْ ناديه بحثًا عَنّْ نفسه، ويبقى فِيْ قلب المركز. الانتباه، واللعب فِيْ المونديال يترك أكثر من علامة استفهام، كأن يقول الحال. لو كنت أعرف نهايتي لما بدأت.

أنظر أيضا..

صديق رئيس النصر يسقط هِيْبة مركز التحكيم .. “أزمة الحمد الله مشتعلة”

4 قرارات رادعة بشأن الأحداث المؤسفة لنهائي كأس العرب