هل قام هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من أداء حفلاته بمصر ،أكد النجم المصري ومدير نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر خلال ظهوره الأخير لأحد البرامج التلفزيونية “آخر النهار” الذي يعرض على قناة النهار المصرية ويقدمه الإعلامي محمد الباز عن رده على كافة التساؤلات والشائعات التي يتداولها الجمهور الفني بشأن غياب الفنان كاظم الساهر عن دولة مصر لسنوات طويلة.

هاني شاكر يمنع كاظم الساهر من أداء حفلاته بمصر

انتشرت الكثير من الاخبار التي تفيد أن النجم هاني شاكر قام بمنع كاظم الساهر عن أداء أي من حفلاته داخل أرض دولة مصر ،وذلك بعد الغياب الطويل للنجم عن دولة مصر وكان رد الفنان هاني شاكر عن أنها مجرد إشاعات وليس لها علاقة من الصحة وأنه يربطه علاقة جيدة بالفنان كاظم ولا يوجد أي أزمات وخلافات بينهما بالإضافة الى ترحيبه الكبير بالفنان وقيمته في الوطن العربي.

هل قام هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من أداء حفلاته بمصر؟

أصبح كثير من رواد التواصل الاجتماعي والجمهور الفني بالسؤال هل قام هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من أداء حفلاته بمصر ،كما أوضح الفنان هاني شاكر خلال المكالمة والاتصال الذي جمعه بالإعلامي محمد الباز في أحد البرامج المصرية وتأكيده على الحديث بالموضوع بهدف عدم الاستمرار في الاشاعات التي تفيد بالخلاف بيني وبين النجم كاظم الساهر ،كما أكد على دور الإعلام السلبي في نشر مثل هذه الشائعات.

قيام هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من الغناء في مصر

كما أكد النجم هاني شاكر على العلاقة الإيجابية التي تجمع بين هاني شاكر وكاظم الساهر ووقتها عرض الإعلامي محمد الباز بعض من الصور التي تجمع بينهما في أحد الحفلات ،كذلك وجه رسالة للجانب الإعلامي على أنه يجب أن يكون ناقل للخبر بشكل صحيح وليس نشر الشائعات وإشباع رغباته مما يثير ويشعل أزمة في المصلحة العامة ويسهل من تداول مثل هذه الأخبار على السوشيال ميديا

هل قام هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من أداء حفلاته بمصر كما يمتلك النجم كاظم قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم بالإضافة الى تقديمه لعدد كبير من الأغاني والألبومات التي لاقت نجاح سريع وكبير عند الجمهور وتحطيم الأرقام القياسية بالمشاهدات.