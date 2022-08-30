قانوني هناك موجة آخرى من العقوبات ضد كنو والهلال ستوقع على هؤلاء

فاجأ أحمد الأمير الخبير فِيْ قانون الرياضة جماهِيْر الهلال بسبب موجة أخرى من العقوبات ضد إدارة نادي فهد بن نافل واللاعب محمد كنو فِيْ قضية نادي النصر.

أثارت قضية كانو جدلًا فِيْ الشارع الرياضي، منذ يناير الماضي، عَنّْدما أعلن الهلال تمديد عقد اللاعب، فِيْما أكد النصر حصوله على توقيع كانو من العالم، الأمر الذي وضعه تحت طائلة عقوبة التوقيع على اثنين. الأندية، بشرط جزائي يقدر بـ27 مليون ريال سعودي، مما دفع الأخير للجوء إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

استيقظ الشارع الرياضي، اليوم الثلاثاء، على قرارات مركز التحكيم السعودي النهائية، فِيْ قضية لاعب الهلال محمد كانو ونادي النصر.

أعلن المركز السعودي للتحكيم الرياضي “قراراته النهائية” فِيْ قضية النصر ضد كنو والهلال، حيث قررت الهِيْئة بالإجماع ما يلي “إلزام نادي الهلال واللاعب، بالتضامن أو الفردي. بدفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ 20306.998 مليون ريال، وتأييد قرار غرفة تسوية المنازعات بوقف اللاعب المخالف لمدة 4 أشهر، وتأييد قرار غرفة منازعات تسوية المنازعات بوقف النادي المخالف. شهرين كاملين وفترات تسجيل متتالية.

وأشار القانوني أحمد الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن هناك موجة أخرى من العقوبات ستُفرض على مجلس إدارة الهلال واللاعب محمد كنو.

كتب أحمد الأمير “قضية كنو شبيهة بقضية الحمدالله! مع اختلافها فِيْ العد الدولي فقط، فإن النزاع على العقد يعتبر من قبل غرفة تسوية المنازعات مخالفاً لأحكام لائحة الاحتراف، ويعتبر من قبل اللجنة المهنية “.

وتابعت المحكَمْة الرياضية “هناك موجة أخرى من العقوبات ضد الإداريين والمديرين المحترفِيْن فِيْ قضية كنو لمن لا يلتزم باللوائح”.