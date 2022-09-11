قانوني يحسم الجدل.. “إعادة قضية حمد الله بعد انسحاب الصامل”

كشف المحامي أحمد الشيخي، عَنّْ صحة ما تردد عَنّْ استئناف قضية اللاعب عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم، فِيْ إطار انسحاب حكَمْ الاتحاد سلطان. السميل.

أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي بياناً رسمياً بشأن الخلاف بين نادي الاتحاد والنصر على قضية الحمد الله. هناك أسباب لذلك وسيتم استئناف إجراءات النزاع، وفقًا لنص المادتين 25 و 27 من النظام الداخلي لمركز التحكيم.

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ونشر آل الشيخ رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” نصها كالتالي

للعديد من الأسئلة

– ليس صحيحا أن القضية يجب أن تستأنف، وليس صحيحا أنه يجب إلغاء عقوبة الكابتن حمدالله مع وقف التنفِيْذ.

– ليكون فِيْ الصورة أحد الرجلين (إما حكَمْ الاتحاد أ. الصميل أو حكَمْ النصر أ. العبيدلي) … اعترض أحدهما على وقف الحكَمْ.

ما سيحدث بعد الاستقالة هُو

1) يعين الاتحاد حكَمْاً بديلاً.

2) يجتمع المحكَمْون الثلاثة ويناقشون سبب استقالة أ. الصامل، هل هِيْ بسبب تضارب فِيْ المصالح أم لسبب من الحياد أو بسبب السفر أو الظروف الشخصية كَمْا سيناقشون الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا.

3) بناءً على مناقشتك وتأكيدك على نزاهة الإجراءات ؛ سيقررون بدء القضية من جديد أو استئناف القضية من حيث توقفوا ؛ الكرة فِيْ ملعبهم والاختيار لهم، ولا يوجد نظام يتطلب منهم تكرار الإجراءات على الإطلاق.

– أنا شخصياً أعتقد أن هِيْئة التحكيم تواجه تحدياً كبيراً ويجب أن توضح وضع المدعى عليه فِيْ هذه القضية وكذلك الآلية التي تم من خلالها اعتماد التحكيم المعجل.

بالتوفِيْق لأعضاء لجنة التحكيم المحترمين وللناديين وللقائد …

يذكر أن المركز السعودي للتحكيم الرياضي قرر تعليق عقوبة إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر، الصادرة عَنّْ لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ إطار الشكوى المقدمة من نادي النصر، والتي تفِيْد بأن كانت هناك سجلات تثبت مفاوضات النقابة مع الحمد الله عَنّْدما كان فِيْ فترة الحماية فِيْ عقده. وبهذا الفوز، وبالتالي، تم رفض تسجيل الاتحاد فِيْ فترة التسجيل الشتوية المقبلة.

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