قانوني يشير لنقطة “خطيرة” بقضية النصر وحمد الله بعد قرار فِيْفا

وأشار المحقق الرياضي أحمد الأمير إلَّى نقطة مهمة للغاية، عقب قرارات الفِيْفا فِيْ قضية النصر، ضد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله ونادي الاتحاد. اقرأ أيضا …

الاحتراف يهز الانتصار والاتحاد بقضية الحمد الله. مفاجأة بعد قرار الفِيْفا

حمدالله ينتصر و “يوم القيامة بعد عامين” .. تطورات مثيرة

“فوز أو خسر” .. النصر يهدد بدفع 34 مليون ريال للحمد الله

النصر يفاجئ الاتحاد .. وقرار رسمي عاجل من “الفِيْفا” فِيْ قضية الحمد الله

وكانت صحيفة “الرياضية” قد أعلنت، خلال الساعات الماضية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أحال قضية الحمد الله إلَّى غرفة تسوية المنازعات بشكل رسمي، ورفض الفِيْفا الاعتماد على التسجيلات الصوتية كدليل رسمي فِيْ القضية. لخضوعه لادارة النصر بعد اغلاق الباب امام الادعاءات.

وذكرت الصحيفة أن القضية المعروضة على الفِيْفا تحولت بشكل أساسي إلَّى نزاع بشأن عقد. لذلك يلتزم الطرف الخاسر بدفع تعويض مالي لـ “الفائز”، وسيصدر القرار النهائي فِيْ القضية قبل نهاية هذا الأسبوع، مع إمكانية الطعَنّْ أمام المحكَمْة الرياضية الدولية “TAS”، على فِيْ أي وقت سيتم النظر فِيْ التسجيلات الصوتية.

كتب الخبير فِيْ القانون الرياضي أحمد الأمير عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” يوم الأربعاء “إذا تم اكتشاف أدلة جديدة بعد إغلاق باب المداولات أو الادعاءات، يتم اتخاذها وحتى بعد صدور القرار، يتم ذلك”. من خلال طلب ة القرار! ”

وأوضح أحمد الأمير أن للنصر الحق فِيْ الاعتراض على تأجيل الاستماع إلَّى التسجيلات الصوتية لحمد الله والبلوي لكاس، وأنه كان من الضروري للفِيْفا حسم القرار ومشاهدة التسجيلات.

#للتوضيح

– إذا تم اكتشاف أدلة جديدة بعد ختام المداولات أو المرافعات، تؤخذ بعين الاعتبار، وحتى بعد صدور القرار يتم من خلال طلب ة القرار!

– النبأ يدل على غير ذلك، وهذه معلومات قانونية غير صحيحة بغض النظر عَنّْ إجراءات التقاضي! pic.twitter.com/RbGJwUgdfc

– ⚖️ أحمد الأمير أحمد الأمير (@ AhmadAlamir1) 7 يوليو 2022