قانوني يصدم الرائد.. “مصير الشكوى ضد الاتحاد وحمد الله”

كشف المحامي أحمد الشيخي، الموقف القانوني للشكوى المقدمة من نادي الرائد، ضد مشاركة المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم، فِيْ مباراة الفريقين بالدوري السعودي.

شارك حمدالله بشكل أساسي فِيْ فوز الاتحاد على الرائد 1-0 فِيْ المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الثالثة من “موسم 2022-2023” السعودي. دوري روشان.

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وعقب المباراة قدم الرائد مذكرة احتجاج للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تتضمن عدم شرعية مشاركة حمدالله، مطالبا باحتساب الرائد فائز 3-0.

ماذا قال شيخي عَنّْ الشكوى الرئيسية

وأكد الشيخي، خلال تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، عدم جدوى شكوى الشيخ ضد مشاركة الحمد الله. حيث أن جميع حالات فقدان الأهلية لا تنطبق على اللاعب.

أعلن المركز السعودي للتحكيم الرياضي، تعليق عقوبة الإيقاف المؤقت لعبد الرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر، بقرار من اللجنة المهنية، فِيْ إطار الشكوى المقدمة من النصر، بأن هناك مفاوضات بشأن ال- الاتحاد لحمد الله وهُو فِيْ الفترة المحمية من عقده مع النصر.

وأضاف الشيخي أن اتحاد الكرة هُو الوحيد الذي يمكنه الاعتراض على قرار مركز التحكيم وعدم إلغائه، وأكد أن مشاركة الحمدالله ضد الشيخ بشكل منتظم بعد قرار تعليق العقوبة وليس رقم هناك. فرصة للرائد للفوز فِيْ احتجاج.

وعلق الشيخي على استقالة سلطان السميل محكَمًْا فِيْ قضية الاتحاد وعبدالرزاق حمدالله بمركز التحكيم الرياضي قائلاً “سيختار الاتحاد محكَمًْا جديدًا ويجلس بدوره. لأسفل مع المحكَمْين الموجودين مسبقًا، ثم يقررون ومن حيث المبدأ أن تستمر الإجراءات من حيث توقفت، حتى لو قرروا لأسباب أخرى. للعودة مرة أخرى لإلغاء قرار التدابير المؤقتة، فإن الأمر كله تحكيم. محكَمْة بحضور الحكام الموجودين حاليا اضافة الى الحكَمْ الذي سيختاره نادي الاتحاد.

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