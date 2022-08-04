قانوني يصدم حمد الله والاتحاد.. “لا هروب من الإيقاف”

كشف الخبير القانوني أحمد الأمير، عَنّْ الرأي القانوني بشأن انتقال لاعب إلَّى ناد آخر، ويواجه الإيقاف.

أعلنت لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم، لمدة 4 أشهر بغرامة 300 ألف ريال، مع إيقاف المدير التنفِيْذي للاتحاد. وحامد البلوي والإداري مشعل السعيد وحرمان الاتحاد من التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ونشر الأمير رسالة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، نصها كالتالي

“إذا تم نقل اللاعب وتم نقل عقوبة الإيقاف معه، وفقًا لنص المادة 12 من اللوائح الدولية، والتي تتطلب من الاتحاد الجديد الذي تم نقل اللاعب إليه إبلاغه بالعقوبة من قبل الاتحاد القديم الذي انتقل منه اللاعب عبر TMS فِيْ حالة عدم تعميم العقوبة فِيْ جميع أنحاء العالم “.

وحسم الأمير فِيْ رسالته الوضع القانوني فِيْ حال أراد نادي الاتحاد نقل حمدالله إلَّى ناد آخر حتى نهاية فترة الإيقاف.

وكان نادي النصر قد تقدم بشكوى رسمية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم وغرفة تسوية نزاعات الاتحاد الدولي “فِيْفا”، متضمنة تسجيلات صوتية، تفِيْد بوقوع تحريض من قبل اللاعب من قبل نادي الاتحاد. حمدالله يرحل عَنّْ النصر ويلتحق بصفوف الاتحاد فِيْما كان اللاعب فِيْ فترة محمية مع اليونيفرسال.

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