قانوني يعلنها.. خسارة الاتحاد المباريات التي يشارك حمد الله فِيْها

القانوني سعود البازعي وجه ضربة كبيرة لنادي الاتحاد .. حول مشاركة النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم أمام الرائد، بعد رفع الإيقاف عَنّْه.

وأعلنت لجنة الاحتراف السعودية فِيْ وقت سابق، حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية” وتعليق الحمد الله “4 أشهر”. فِيْ إطار المفاوضات بينهما، خلال الفترة المحمية لعقد النجم المغربي، مع الفريق الكروي الأول لنادي النصر.

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من جهته، رفع المركز السعودي للتحكيم الرياضي عقوبة تعليق الحمد الله “مؤقتاً” ؛ حتى صدور الحكَمْ النهائي فِيْ الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد بشأن عقوبات الاحتراف.

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وكشف البازعي أن قرار اللجنة المهنية السعودية بوقف الحمد الله “4 أشهر” نهائي وغير قابل للاستئناف.

وأشار القانوني إلَّى أن مركز التحكيم الرياضي ليس له أي سلطة. بحيث يتم تعليق عقوبة إيقاف النجم المغربي بعد أن اكتسب الصفة القطعية.

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وأوضح سعود البازعي أنه بناءً على هذا ؛ مقابل كل مباراة يشارك فِيْها حمدالله، ويحتج الفريق المنافس، يعتبر نادي الاتحاد رسميًا هُو الخاسر.